«Сургутнефтегаз» вылил на головы оптимистов ушат ледяной воды

Акции «Сургутнефтегаза» всегда были самой непредсказуемой бумагой российского рынка. Они могли совершенно не реагировать ни на рост, ни на падение нефти, но в какие-то дни взлетать на 5–7 процентов без всяких информационных поводов.

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При этом привилегированные акции компании часто использовались как инструмент для защиты от снижения курса рубля. Дело в том, что компания обладала огромным запасом наличной ликвидности, которую хранила в валюте. На начало 2022 года объем «кубышки» «Сургутнефтегаза» оценивался примерно в $50 млрд. На эти деньги можно было бы целиком купить такую немаленькую компанию как «Лукойл» — и еще осталось бы на безбедную жизнь в течение пары сотен лет.

Поэтому чем дешевле стоил рубль, тем больше был размер «кубышки» в рублях. В результате, при падении курса рубля по итогам года у компании образовывалась дополнительная балансовая прибыль, часть которой шла на выплату дивидендов по «префам».

С началом СВО и введением санкций в отношении российских банков судьба «кубышки» ушла, что называется, в туман. Компания хранит молчание по этому вопросу. Также держатся в секрете финансовые результаты работы за прошлый год.

Между тем, рубль за 2022 г. укрепился к доллару чуть более чем на 6%, поэтому особо сильного ущерба «кубышке», если она продолжала оставаться в валюте, переоценка запаса нанести была не должна. А с учетом того, что все нефтяные компании в прошлом году продемонстрировали довольно сильные финансовые результаты и объявили неплохие дивиденды, рынок ожидал, что и «Сургутнефтегаз» заплатит по привилегированным акциям двузначную дивидендную доходность.

Однако сегодня менеджмент компании вылил ушат ледяной волны на головы оптимистов, объявив, что и на обыкновенную, и на привилегированную акцию будет выплачено лишь по 80 копеек. Это на утро четверга соответствовало дивидендной доходности в 3,3% по «обычке» и 2,4% — по «префам». (Прогнозы аналитиков относительно размера дивидендов по «префам» колебались в диапазоне от 3 до 4,2 рубля на акцию.)

Естественно, что на этой новости бумаги компании обвалились. На пике привилегированные акции теряли свыше 12%, обыкновенные — более 5,5%.

Не видя баланса эмитента и в отсутствие комментариев со стороны менеджмента, аналитикам остается только гадать, чем вызвано такое решение.

«Причин аномально низких дивидендов может быть две. Первой и наиболее вероятной мы считаем полную или частичную конвертацию многомиллиардной кубышки компании в рубли по курсу сильно ниже 70 руб. за доллар, что могло привести к убытку по РСБУ по итогам прошлого года. Вторым — и менее вероятным — вариантом является отказ "Сургутнефтегаза" от дивидендной политики, но мы не видим предпосылок для этого», — пишет в своем обзоре аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Эксперты БКС не исключают, что прибыль «Сургутнефтегаза» по итогам прошлого года могла быть мизерной или вообще отрицательной.

«Можно предположить, что Сургутнефтегаз пересмотрел валютный состав своей денежной “кубышки”, чтобы снизить ее чувствительность к валютным колебаниям (маловероятно), либо в отчет о прибылях и убытках были включены прочие убытки, которых мы не ожидали (списание активов и т.д.)», — пишут они.

Большинство аналитиков рекомендуют продавать привилегированные акции «Сургутнефтегаза» из-за неопределенности дальнейших выплат и отсутствия информации по компании. А если кого-то заинтересуют такие блеклые дивиденды, то купить акции нужно не позднее 18 июля. Собрание акционеров состоится 30 июня.

