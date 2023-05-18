«У нас стоит задача и мы ее выполним»: командир отряда ЧВК «Вагнер» рассказал, как завершается освобождение Бахмута

Вооруженные силы Украины во время отхода подрывают жилые дома в Бахмуте, где прячутся гражданские. Об этом рассказал один из бойцов штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» в беседе с журналистом издания «Московский Комсомолец».

Корреспондент Лина Корсак посетила населенный пункт, где пообщалась с «музыкантами». В частности, они рассказали о работе «оркестра» и действиях противника.

«Штурмующее подразделение зашло в дом и был произведен подрыв. Мы ребят достаем, откапываем, но это единичный случай. Также мое подразделение, заходя в один из комплексов зданий, обнаружило взрывчатые вещества, баллоны и все прочее. Но слава Богу мы перебили провода, и они (ВСУ — Прим. Ред.) не успели осуществить подрыв», — рассказал боец.

Корреспондент «МК» также побеседовала с одним из командиров штурмового отряда ЧВК «Вагнер». По его словам, он вступил в «оркестр» около четырех лет назад.

«Мотивация — нравится эта работа, другого не представляю. В прошлом отслужил в армии в хорошем подразделении, по крайней мере, раньше было хорошее. Подразделения ЧВК "Вагнер" не состоят только из штурмовиков, есть разного рода специальности: артиллеристы, тыловая группа, связисты. Каждому человеку находят применение», — заявил он.

Командир добавил, что главная задача, которая стоит перед его подразделением, заключается в штурме позиций ВСУ и полное взятие Бахмута под контроль.

«Этот город был в свое время одной из крепостей Вооруженных сил Украины. Плюс наличие артиллерии и очень большое количество личного состава. Теперь противник цепляется за каждый дом, пытаясь как можно дольше оттянуть сдачу населенного пункта.

В данный момент ВСУ потеряли очень много позиций, поэтому не подвозят сюда новинки западных вооружений. Стараются их оставить на какое-то контрнаступление», — уточнил «вагнеровец».

Собеседник издания подчеркнул, что «музыканты» каждый день продвигаются вперед и продавливают позиции противника. Периодически бойцам попадаются трофейные станции связи Starlink, «Джавелины» и другие образцы вооружения западного производства.

«У них выбора нет. У нас стоит задача и мы ее выполним», — подытожил командир, отметив неизбежное взятие города.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что «музыканты» продолжают освобождать Бахмут. По его словам, под контролем противника находится 1,46 квадратных километров. Для завершения операции на Бахмутском направлении осталось взять жилой квартал ниже улицы Юбилейной и небольшую зону в частном секторе.