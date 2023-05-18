Угроза дефолта США меняет приоритеты и вносит хаос

О том, что с повышением потолка госдолга будут проблемы стало ясно раньше, примерно тогда же, когда начался банковский кризис. Первая реакция рынка была - продажа доллара и покупка криптовалют, золота и других резервных валют, например, евро и фунта.

Но по мере приближения дня X, началось что-то больше похожее на хаос. Любые привычные закономерности перестали работать.

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Началось укрепление доллара, рост доходностей по казначейским облигациям, при этом расти начали и фондовые индексы, и именно индексы, а не акции, а точнее один индекс - Nasdaq, ведомый мелкой горсткой эмитентов.

Началась полномасштабная скупка крупнейших технологических компаний - Microsoft, Google, Apple - похоже, что именно они сейчас считаются самыми надежными активами. Золото и серебро такими не являются, во всяком случае об этом можно судить по динамике котировок.

Но во всем этом есть крайне любопытный момент, который сложно объяснить. Дело в том, что приток средств на денежный рынок - это рынок краткосрочных долговых обязательств Минфина США (векселя со сроком погашения до 1 года, то есть 1 месяц, 2 месяца и так далее) - побил все возможные рекорды. Многие писали, что поток денег хлынул туда как раз во время банковского кризиса - ставки достаточно высокие и инвесторы решили давать в долг правительству, а не банкам, которые один за одним терпят крах.

Это действительно так и объяснение вполне похоже на правду, однако если взглянуть на динамику потоков, оказывается, что еще большая часть средств зашла на денежный рынок в самом начале года - как раз тогда, когда Министерство финансов США достигла пресловутого потолка госдолга и начало использовать так называемые чрезвычайные средства.

И вот теперь главный вопрос - если бы угроза дефолта действительно была реальной, стали бы гигантские деньги входить на этот рынок? Парадокс как раз в том, что при угрозе дефолта самыми уязвимыми являются как раз векселя. Можно купить пятилетние или десятилетние облигации, и через годы так или иначе получить свое, а через месяц или два Штаты могут объявить дефолт, и не заплатят как раз по векселям.

Во всей текущей рыночной ситуации слишком много парадоксов. И даже если покупка акций гигантов Microsoft, Google или Apple действительно выглядит одним из лучших выходов, то объяснить покупку коротких обязательств практически невозможно.

Стоит добавить, что власти или какие-то другие рыночные силы как будто специально вновь и вновь создают ситуации, в которых участникам финансового рынка становится некуда бежать. В прошлом году едва ли не впервые за современную историю была нарушена привычная взаимосвязь - при попытки уйти от рика, инвесторы скупали облигации, но в 2022-м из-за повышения ставок ФРС, в цене падали и бонды, и акции, и активов-убежищ с доходом просто не было.

Сейчас наблюдается нечто похожее, правда ставки уже повышать вряд ли будут, и падение стоимость облигаций провоцирует Белый дом и Конгресс.