Песо задал перцу доллару

Мексиканский песо в четверг, 18 мая, находится у отметки 17,55 за доллар, самого высокого уровня с июля 2017 года, поскольку расхождение между денежно-кредитной политикой США и Мексики стало более выраженным. Уровень инфляции в США неожиданно снизился до трехлетнего минимума 4,9% в апреле, укрепляя ставки на то, что ФРС может остановить цикл ужесточения монетарной политики, сохранив процентную ставку на уровне 5,25%.

С другой стороны, Banxico (Банк Мексики) повысил ставки до рекордно высокого уровня — 11,25% в марте, несмотря на данные, показывающие, что годовая инфляция снизилась больше, чем ожидалось. Песо уже находился под значительным давлением покупателей, поскольку высокие процентные ставки привлекли инвесторов carry trade.

Непосредственная близость к США делает Мексику очень привлекательной для иностранных компаний, которые хотят открыть заводы, ориентированные на американский рынок и диверсифицирующие производство, переводя его из Китая. Это увеличивает спрос на местную валюту. Кроме того, устойчивое состояние экономики США привело к росту денежных переводов от мексиканских иммигрантов.



Текущий уровень немного ниже, чем в начале недели — в понедельник курс мексиканского песо повышался до семилетнего максимума к доллару, а именно до 17,42. Это выше 2016 года, когда он находился на уровне 17 песо за доллар. Рост курса мексиканской валюты был связан с публикацией неблагоприятных данных об экономике США, отсутствием прогресса в обсуждении увеличения потолка американского госдолга, а также ожиданиями, что ставка ФРС останется без повышения при высокой инфляции.

Почему мексиканский песо так успешен в 2023 году? Связано ли это с мудрой внутренней политикой, жесткой бюджетной экономией и обещанием правительства избежать новых долгов? Или это происходит из-за высоких ставок, растущих денежных переводов и близости страны к сильной экономике США? Все это так или иначе может объяснить успех «медведей» в паре USD/MXN. В конце концов, падение пары до семилетнего минимума и достижение отметки 17,5 за доллар говорит в пользу мексиканского песо.

Как и в случае с рядом других валют, курс мексиканского песо тесно связан с динамикой американского доллара, на который, в свою очередь, оказывает влияние политика ФРС США. Песо является лидером на рынке Forex, пишет Lite Finance. С начала года его курс вырос более чем на 10% по отношению к доллару и превосходит по динамике группу валют Восточной Европы и бразильский реал.

Banxico одним из первых ужесточил денежно-кредитную политику, повысив ставки на 725 базисных пунктов с начала цикла. В то же время замедление инфляции с сентябрьского пика в 8,7% до апрельских 6,25% увеличивает реальную доходность облигаций. Это способствует притоку капитала в Мексику и оказывает давление на курс пары USD/MXN.

Рост песо в мае был обусловлен снижением рисков рецессии в США. Сильный сосед поблизости — хорошая новость для экспортеров и местной валюты, особенно когда ООН повышает прогноз роста ВВП США в 2023 году с январских 0,4% до текущих 1,1%. Пока Китай не добьется более серьезных успехов, а Европа продолжает слабеть, группа латиноамериканских валют, для которых США являются основным рынком, будет процветать.

Политика с географией

Вчера мексиканский песо относительно доллара США достиг максимума с июля 2017 года, подтверждает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Валюта страны укрепилась до пиков шестилетней давности, а пара USD/MXN упала к 17,4. Главным фактором расхождения курса мексиканского песо и доллара является денежно-кредитная политика центробанков двух стран, уверен эксперт.

Если в США инфляция замедлилась до 4,9%, и регулятор, скорее всего, прекратит свой жесткий монетарный цикл уже в июне, сохранив ключевую ставку на 5,25% годовых, то Банк Мексики недавно поднял стоимость фондирования до исторических максимумов в 11,25% годовых, хотя инфляция тоже показывала замедление. Именно на фоне дифференциала процентных ставок и идет мощное укрепление песо, указывает аналитик, поскольку в игру вступают крупные международные спекулянты, так называемые участники кэрри-трейд, работающие на разнице процентных ставок в экономиках разных стран.

Важным фактором спроса на валюту Мексики выступает географическая близость с США, соглашается и с этим мнением Зельцер: издержки в Мексике ниже — компании, ориентированные на рынок Штатов и даже перетаскивающие свои мощности из Китая, предпочитают открывать производства в приграничном государстве.



«Тем не менее, если смотреть на перспективу, видится, что бурный рост песо вскоре может затормозиться. Прогнозная траектория процентных ставок все же не исключает окончание цикла ужесточения ДКП и в Мексике, правда с небольшим лагом по времени относительно ФРС», — говорит эксперт.

Таким образом, есть вариант торможения в падении пары USD/MXN в области 17, или еще порядка 2% вниз от текущего локального минимума, считает Михаил Зельцер. Но перекупленность песо может привести к решению спекулянтов зафиксировать обширную прибыль, что и вызовет технический отскок доллара и ослабление песо.

Лидерство не обходится без проблем

Мексиканский песо укрепляется к доллару, соглашается финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов. В настоящее время, на 18 мая 2023 года котировки валютной пары USD/MXM торгуются вблизи 17,6, и с начала месяца она ушла вниз уже почти на 3%.

Доллар находится под давлением в связи с так и не принятым пока решением об увеличении потолка госдолга, а также из-за банкротств в банковском секторе. Высокий уровень инфляции в Мексике, который в прошлом году составил 7,82% и превысил 20-летние показатели, стал причиной увеличения ключевой ставки Банком Мексики до 11,25%.

Поэтому часть инвесторов в поиске большей доходности стала перекладываться в мексиканский песо, учитывая слабость доллара и проблемы в американской экономике.

К тому же, продолжает эксперт, позитивным фактором для мексиканского песо, на который стоит обратить внимание, является рост прямых иностранных инвестиций в мексиканскую экономику в 2022 году, который достиг рекордных значений: прирост составил 12%, в денежном выражении это 35,29 млрд долларов. Увеличение экспортных доходов, также повлияло на укрепление национальной мексиканской валюты.

Мексика вышла в лидеры по торговому обороту с США. За первый квартал 2023 года объем товарооборота достиг 196,7 млрд долларов, что выше на 8%, чем за тот же период в 2022 году. Кроме того, инвесторы стали учитывать тот факт, что на фоне высокой инфляции в США прогнозируется рецессия, а после увеличения учетной ставки Банком Мексики наблюдается оживление мексиканской экономики.

Однако существуют и определенные проблемы. Высокий уровень инфляции спровоцировал в Мексике рост цен на недвижимость — она поднялась в цене за прошлый год на 12%, обращает внимание Кравцов. Существенно выросла стоимость кредитов для населения в связи с ростом учетной ставки ЦБ Мексики. Но курс, взятый правительством на укрепление национальной валюты и борьбу с высоким уровнем инфляции, пока остается без изменений.

С точки зрения технического анализа, крупные продажи американского доллара против мексиканского песо наблюдались с начала года от уровня 19,5. Ближайшей целью снижения, предполагает Антон Кравцов, может стать обновление минимумов 2016 года и достижение 17 мексиканских песо за американский доллар. В долгосрочном плане валютная пара USD/MXN может упасть и протестировать отметку 15,3. Если же произойдет остановка курса на достигнутых уровнях, то возможна консолидация, где верхней границей для продаж доллара к мексиканскому песо станут уровни 17,9 и 19–19,5, откуда стартовали продажи в этом году.