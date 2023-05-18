В Госдуме предложили разрешить пересдачу ЕГЭ в год его проведения

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову обращение, в котором прелагается дать возможность старшеклассникам, показавшим недостаточно хорошие результаты на едином госэкзамене, пересдавать ЕГЭ не на следующий год, а непосредственно после его проведения.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентсвва текст обращения депутата.

В письме приводятся данные исследований, согласно которым 73% выпускников, сдающих ЕГЭ, жалуются на стресс, а 22% подростков в экзаменационный период принимают успокоительные препараты. По мнению Чернышова, одним из факторов выступает то, что выпускник может пересдать экзамен или улучшить результат только через год, при том что в нынешней ситуации экономика и промышленность России особенно остро ощущают нехватку молодых профессионалов.

«В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть возможность организации пересдачи единого государственного экзамена в год его проведения, а именно в течение трех месяцев перед началом нового учебного года», — написал вице-спикер. По его убеждению, предлагаемая им мера позволит школьникам чувствовать себя увереннее и продемонстрировать лучшие результаты на испытаниях.