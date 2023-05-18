Гарантии для Россельхозбанка по зерновой сделке будут аналогичны подключению к SWIFT — Песков

Российская сторона продлила зерновую сделку на два месяца.

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Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы можем подтвердить, что принято решение российской стороной также продолжить эту черноморскую сделку так называемую сроком на два месяца», — сказал представитель Кремля. Он указал на то, что «есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН»; по гарантиям для Россельхозбанка «прорабатываются разные варианты, которые будут эквивалентны разблокированию SWIFT».

По словам пресс-секретаря главы государства, проведенные переговоры дали «определенные надежды», в связи с чем принято решение о продлении черноморской сделки на два месяца.

Песков отметил, что очень важно понимать зависимость договоренностей от «тех, с кем ООН должна согласовать» российские условия.

«Пройдена определенная часть пути, есть результаты, но не до конца. Будем пытаться решать эту проблему до конца в течение этих предстоящих 60 дней», — заявил Песков.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что заключенную в июле прошлого года зерновую сделку продлили еще на два месяца; информацию подтвердили в МИД РФ, напомнив про «перекосы», которые необходимо исправить.