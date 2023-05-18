В Москве показали самый большой в мире летающий беспилотник

Осенью прошлого года сообщение о том, что в Сибири и Заполярье начинается регулярное движение грузовых беспилотных вертолетов, прозвучало как сенсация. Сейчас это уже обыденность. Развитие беспилотного грузового воздушного транспорта заложено в Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года; количество регионов, где создан экспериментальный правовой режим для летающих грузовиков, увеличилось до шести, а еще семь регионов подали заявку на такую услугу и ожидают своей очереди.

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Первопроходцем в производстве и эксплуатации беспилотных летающих грузовиков стала компания «Аэромакс». За неполные 9 месяцев с момента, когда ее беспилотникам разрешили коммерческие полеты, специалисты компании отточили технологию перевозок и создали две новые модели беспилотных вертолетов. Они представлены на ХVI Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2023, которая открылась 18 мая. Новинки компании — это беспилотный вертолет на водородной тяге (топливом для него является вода) SH-750H2, и самый большой в мире грузовой беспилотник SH-3000. Кроме того, на выставке представлен многоцелевой беспилотный вертолет холдинга «Вертолеты России», предназначенный для геодезии или перевозки до 30 кг груза. Но он пока не эксплуатируется, а только проходит летные испытания в Башкортостане.

О работе тех летающих грузовых машин, которые уже используются для реальных перевозок или готовятся к ним приступить, «Эксперту» рассказал генеральный директор компании «Аэромакс» Андрей Шевченко.

«Сейчас в постоянной эксплуатации находятся шесть SH-450, в резерве и на регламентном обслуживании еще 7 машин, — сообщил руководитель предприятия. — Количество перевозимого этим вертолетом груза зависит от заказчика и расстояния. Если длинное плечо — груза меньше, если короткое — то топлива заправляется меньше, а груза можно положить побольше. Когда мы перейдем на гибридные водородные двигатели, то полезная нагрузка от топлива уже не будет зависеть, и дальность возрастет».

Компания осуществляет воздушные перевозки в основном по заказу «Почты России» и компании «Газпромнефть-Снабжение», которой требуется обслуживать сотрудников на удаленных месторождениях в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Почта обычно просит отправить 20-40 кг груза на расстояние до 100 км в один конец. Перелет осуществляется в оба конца без дозаправки. Если расстояние поменьше, то можно перевезти и 70 кг, а максимальная полезная нагрузка — это центнер.

Крейсерская скорость SH-450 — 90 км/ч, но можно разогнаться и до 150, если не экономить топливо. Полетная высота — от 50 до 3500 метров, максимальная продолжительность полета — шесть часов, а для взлета и посадки требуется площадка габаритом 20 на 20 метров. Беспилотник, в отличие от многих пилотируемых средств, не боится плохой видимости, работает при любой погоде, за исключением порывов ветра более 10 метров в секунду при взлете и посадке.

Перевозки стоят пока дорого — более ста тысяч рублей за полетный час. Но потребителей коммерческой услуги это утраивает. Такая доставка производится оперативно: в экстренных случаях ее можно согласовать с Росавиацией всего за три часа. Но чаще заказчика привлекает регулярность. Например, почта не может себе позволить регулярно совершать пилотируемые перелеты или доставку грузов снегоходами в отдаленные районы. А беспилотные вертолеты могут летать по заранее утвержденному маршруту хоть ежедневно, хоть два-три раза в сутки.

«В плату за полетный час закладывается себестоимость машины и заплата персонала, который ее обслуживает, — объясняет генеральный директор. — Себестоимость будет неизбежно снижаться по мере роста числа перелетов и количества машин. В планах нашего предприятия произвести около 1500 машин до 2030 года».

Сейчас к коммерческой эксплуатации готовится новая модель — SH-750. Ее полезная нагрузка уже до 300 кг. А на модификации SH-750H2 полезная нагрузка уже не будет зависеть от дальности перелета, поскольку она оснащена не двигателем внутреннего сгорания, а гибридной установкой с водородным топливным элементом и электрическом двигателем.

«В мире еще никто не пытался использовать водородные технологии для вертолетов, хотя в автомобилестроении они уже освоены и доказали надежность, — говорит Андрей Шевченко. — На водородном элементе наш вертолет должен летать на 500-600 км при любой допустимой загрузке».

Поскольку не все знают, что такое водородный топливный элемент, специалист провел краткий ликбез. Самолет на водородном двигателе был создан еще при СССР и назывался Ту-155. Это — аналог Ту-154, который использовал в качестве топлива сжиженный водород. Та технология, что называется, не зашла.

«У нас система совершенно другая, — объясняет Андрей Шевченко. — Водородный топливный элемент преобразует энергию химической реакции в электрическую, потребляя которую, электрический двигатель дает тягу на винт».

Сенсацией выставки стал самый тяжелый летающий беспилотник в мире SH-3000. Его максимальная взлетная масса — 3600 кг, а в носовой отсек, куда помещается груз, может заехать погрузчик с контейнером. Специфика этого вертолета в том, что у него есть противообледенительная система. Таким образом, летающая машина не требует специальной обработки перед взлетом в условиях крайнего севера.

Для людей, желающих воспользоваться такими летающими грузовиками, есть две новости: плохая и хорошая. Первая заключается в том, что купить такую машину пока не получится. А вторая: воспользоваться ее услугами может практически каждый в тех регионах, где экспериментальный правовой режим разрешает полеты.

«Мы — компания полного цикла, — объясняет генеральный директор. — Мы разрабатываем вертолет, производим его, испытываем и оказываем коммерческие услуги по доставке грузов. Покупать вертолет частному лицу бессмысленно: ему придется иметь базу для техобслуживания, получать разрешения на эксплуатацию и полеты, содержать штат сотрудников. Мы, конечно, можем сделать и продать вертолет кому угодно, но он будет просто стоять на месте. Проще обратиться к нам и сказать, что нужно перевезти груз из точки А в точку Б. Мы эту услугу окажем. Так клиенту проще и дешевле».

Следует помнить, что любой беспилотник, обладающий серьезной массой, является предметом повышенной опасности для тех, кто ходит по земле. Поэтому законодательство сейчас таково, что по всем вопросам, связанным с аппаратами взлетным весом более 30 кг, проще получить услугу, чем ими владеть. Управлять такими машинами могут только профессионалы. Не случайно до 2030 года, когда беспилотники будут летать повсюду, в России планируется подготовить не менее 180 тысяч специалистов для их обслуживания и управления.

Грузовой беспилотник не управляется джойстиком, как коптер. Он находится на программном управлении, в которое заранее заложены согласованные с властями нюансы маршрута. Оператор следит за полетом, он может вмешаться в полет, организовать посадку на новом месте, если сучилось что-то непредвиденное на запланированной площадке, но такой потребности пока не возникало.