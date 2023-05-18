В Сбере заявили, что ожидают чистую прибыль в 2023 году на уровне выше докризисного

Чистая прибыль Сбера в текущем году может превысить докризисные показатели.

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Об этом сообщил вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов, передает «Интерфакс».

«Мы пересматривали прогноз по прибыли. Вы видите это в нашем слайде показателя рентабельности капитала, который был повышен сразу на 2 процентных пункта — до 22%. Если пересчитать этот показатель через объем нашего капитала, то станет очевидно, что мы имеем высокую вероятность превышения в этом году показателя чистой прибыли над тем, который был достигнут до кризиса», — сказал топ-менеджер.

Напомним, в 2021 году Сбер получил рекордную прибыль в 1,246 трлн руб. по МСФО. В прошлом году показатель упал до 270,5 млрд руб.

Банк улучшил прогноз по чистой процентной марже на 2023 год и теперь ждет ее на уровне около 5,5% вместо ожидаемых ранее 5,3-5,5%. Прогноз по росту чистых комиссионных доходов повышен на 2 п.п., до 12%. Отношение операционных расходов к доходам ожидается на уровне 30% против 30-32%, о которых говорилось ранее. Прогноз по стоимости риска остался без изменений, на уровне 100-130 б.п.

В апреле Сбер заработал 120,6 млрд руб. чистой прибыли, показатель за четыре месяца 2023 года составил 470,9 млрд руб. при рентабельности капитала в 24%.