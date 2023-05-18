В США заявили, что ЗРК Patriot на Украине обречены на российские атаки

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые Вашингтон передал Киеву, стали магнитами для российских ракет.

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Об этом говорится в статье американского издания The Drive. По мнению автора публикации Тайлера Роговэйя эти системы обречены на атаки из-за недостаточной мобильности.

«Радары ЗРК выдают мощную электромагнитную сигнатуру, которую нетрудно обнаружить и определить местоположение, – пояснил он. – Даже самая «шустрая» конфигурация системы Patriot также довольно статична, и для перемещения из одного места в другое требуется время».

Кроме того, журналист отметил, что «информаторы на местах» и спутниковые снимки могут помочь определить местоположение такого большого объекта практически в режиме реального времени.

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При этом он считает, что российская ракета «Кинжал» является лучшим оружием, которое можно использовать для атаки батарей ЗРК Patriot, так как этот боеприпас разработали для уклонения от противоракетной обороны.

Как ранее писал «Эксперт», в Минобороны РФ сообщили, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» 16 мая поразила и полностью уничтожила в Киеве многофункциональную радиолокационную станцию, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.

