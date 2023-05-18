Запад дал Зеленскому ясный посыл по дальнейшей поддержке Украины

В США убеждены, что предстоящие пять месяцев сыграют решающую роль в свете возможных сценариев исхода украинского конфликта.

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Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Financial Times.

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По словам «некоторых союзников», поддерживающих регулярные контакты с США по данной теме, Вашингтон считает этот период последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах, пишет издание.

Союзники Украины опасаются, что уровень военной поддержки скоро достигнет предела, поясняет газета. В настоящий момент предварительно утвержденных пакетов помощи Киеву достаточно для пяти последующих месяцев; нынешний уровень поддержки можно сохранить в течение одного-двух лет, но не больше, указывает один из источников FT.

Ряд западных чиновников придерживаются позиции, что складывающаяся ситуация дает Киеву возможность начать переговоры. «Посыл (Киеву) состоит в том, что это лучшее, что вы получите. У бюджета США больше нет гибкости для того, чтобы продолжать выписывать чеки, а европейские оружейные заводы работают на полную мощность», — отметил один из собеседников издания.

Сообщается, что украинские и европейские официальные лица в частном порядке подтверждают прогноз Вашингтона, согласно которому Киев в 2023 году вряд ли достигнет политических целей на поле боя. «Если мы доберемся до сентября, а Украина не добилась значительных успехов, тогда международное давление (на Запад) с целью привести их к переговорам будет огромным», — приводит издание слова чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.

По мнению ряда официальных лиц, на Генассамблее ООН и саммите G20 в сентябре Москву и Киев будут активно склонять к тому, чтобы они сели за стол переговоров.