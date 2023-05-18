Военный аналитик объяснил, зачем Европа уговаривает Зеленского остановить конфликт

Группа европейских стран тайно уговаривает Владимира Зеленского остановить конфликт на Украине. Как ранее писал «Эксперт», об этом заявил известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

По мнению первого вице-президента Академии геополитических проблем, член-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военного аналитика Константина Сивкова, это информация вполне может быть правдой.

«Сейчас стало очевидно, что у НАТО нет шансов обеспечить победу ВСУ, – сказал доктор военных наук в интервью изданию «ПолитРоссия». – То есть, конфликт на Украине может продолжаться ещё долго, вытягивая ресурсы из западных стран».

Между тем, как отметил эксперт, на Западе ускоренными темпами нарастает недовольство поддержкой Киева, особенно на фоне серьёзных деструктивных процессов.

«Жители ЕС и США видят, что творится в их государствах, и начинают симпатизировать РФ. В этих условиях западный истеблишмент вполне может попытаться свернуть конфликт и сохранить огрызок Украины».

Специалист пояснил, что так они хотя бы сохранят плацдарм для будущей войны против России, где будут готовить аэродромы и пилотов для натовских истребителей, построят военный завод по производству танков и так далее.

«Во время военных действий реализовать такие проекты, конечно, очень сложно. Вот они и попытаются временно остановить конфликт, чтобы подготовиться», – пояснил Сивков.

Он также считает, что остановка конфликта Зеленским будет проигрышем Запада. Но, в то же время, это и не станет победой России.

«Более того, в таком случае в Москве могут сформироваться неблагоприятные условия для действующей власти. Большинство россиян, думающие люди, воспримут это как лишение страны победы из-за очередного «жеста доброй воли» и начнут задавать вопрос, ради чего власти начали спецоперацию», – опасается военный аналитик.

По его мнению, такие опасные настроения абсолютно точно подхватит пятая колонна, которая попытается свалить президента РФ Владимира Путина со всеми вытекающими последствиями.

«Так что Москва не должна играть на условиях Запада», – резюмировал, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.