Юань упал ниже психологической отметки

В последнее время в торговых и финансовых отношениях между Китаем и США образовался своего рода психологический барьер: курс юаня к американскому доллару на уровне 7 юаней за доллар. Сейчас юань впервые в этом году опустился ниже этой «красной линии». По мнению Bloomberg, это говорит о том, что восстановление второй экономики планеты после коронавирусной пандемии проходит не так гладко, как надеялись в Пекине.

Юань опустился ниже 7 за доллар после появления на этой неделе апрельских данных по объему промышленного производства, розничной торговле и инвестициям в основные средства. Эти показатели хотя и выросли, но не так сильно, как прогнозировали экономисты.