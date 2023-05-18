Юань упал ниже психологической отметки

В последнее время в торговых и финансовых отношениях между Китаем и США образовался своего рода психологический барьер: курс юаня к американскому доллару на уровне 7 юаней за доллар. Сейчас юань впервые в этом году опустился ниже этой «красной линии». По мнению Bloomberg, это говорит о том, что восстановление второй экономики планеты после коронавирусной пандемии проходит не так гладко, как надеялись в Пекине.
Юань опустился ниже 7 за доллар после появления на этой неделе апрельских данных по объему промышленного производства, розничной торговле и инвестициям в основные средства. Эти показатели хотя и выросли, но не так сильно, как прогнозировали экономисты.
«Наши предположения о том, что неожиданное открытие китайской экономики и последующее улучшение экономических показателей укрепят юань, не сбылись,- признает стратег гонконгского отделения Societe Generale Киюн Сэонг.- Порог для сильного юаня оказался значительно выше, чем мы ожидали».
По мнению Bloomberg, через полгода после отмены коронавирусных ограничений оптимизм по отношению к быстрому восстановлению китайской экономики, который поддерживал юань, значительно ослабел. Китайская валюта снизилась по сравнению с пиком в январе более чем на 4%. Офшорный юань, т.е. на территории континентального Китая, опустился 17 мая на 0,3% до 7,0201 за доллар и довел общее снижение в этом году до 1,3%, а оншорный, т.е. юань за пределами материкового Китая, упал на 0,4% до 7,0026. Официальный курс юаня составляет 6,9748.
По-прежнему очень солидный профицит торгового баланса оказался не в состоянии поддержать юань, главным образом, потому что в Поднебесной сохраняются непривлекательные для инвесторов процентные ставки по сравнению с американскими. Экспортеры, со своей стороны, не торопятся продавать доллары, опасаясь продолжения падения юаня. При этом главный китайский банк, Народный банк Китая (РВОС), пока в ситуацию не вмешивается и ничего не предпринимает ни на валютном рынке, ни в отношении ликвидности.
«Невмешательство PBOC придало смелости медведям,- объясняет Кхун Гох из Australia & New Zealand Banking Group Ltd,-но не стоит забывать, что у РВОС много средств для контроля над валютой и что инвесторы будут осторожничать и не станут чрезмерно использовать слабость юаня».
Глава РВОС И Ган заявил в марте, что курс на уровне 7 юаней за доллар больше не является психологическим препятствием для китайской валюты. У китайского центробанка действительно вполне достаточно средств, чтобы контролировать слабость юаня, когда она превосходит определенные границы. РВОС использует валютные фиксинги для формирования ожиданий инвесторов, но он может прибегнуть и к более агрессивной политике, например, увеличив для трейдеров стоимость шорта юаня. Сейчас же, считают аналитики Nomura Holdings Inc., ослабление юаня еще не вызывает у руководства РВОС особых опасений. Специалисты полагают, что сейчас вчерашний психологический рубеж в 7 юаней за доллар несколько подрос и составляет уже 7,30. Поэтому на данном этапе вероятность вмешательства китайского центробанка достаточно низкая.