Зампред ЦБ объяснил, почему регулятор выбрал цель по инфляции в 4%

Выбор уровня цели по инфляции — некий компромисс. При этом, чем ниже целевой уровень, тем меньше пространства для маневров, а чем он выше — тем больше риск «разъякорить» инфляционные ожидания, заявил зампред Алексей Заботкин на пресс-конференции по обзору денежно-кредитной политики за период таргетирования инфляции.

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«Денежно-кредитная политика Банка России направлена на поддержание ценовой стабильности, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста. Для решения этой задачи с 2015 года Банк России использует режим таргетирования инфляции», — сообщил Заботкин.

Целевым уровнем регулятор определил инфляцию в 4%. К марту 2015 года годовая инфляция в России ускорилась почти до 17%. Но с 2017 по 2021 годы, проводимая регулятором политика обеспечила поддержание показателя вблизи 4%, отметил он.

«Выбор уровня цели по инфляции — это компромисс между желанием снизить "инфляционный налог", уменьшить колебания инфляции, которые ведут к потерям для экономики, бизнеса, граждан, с одной стороны, и необходимостью иметь достаточное пространство для снижения ставки при проведении контрциклической мягкой ДКП, с другой стороны. Чем ниже целевой уровень инфляции, тем такое пространство меньше. Но при более высокой цели по инфляции больше риск разъякоривания инфляционных ожиданий», — пояснил Заботкин.

К концу 2021 года в стране, по данным ЦБ, сформировался некий потенциал для снижения уровня цели по инфляции, однако события 2022-го привели не только к скачку цен, но и к существенному росту инфляционных ожиданий.

«С учетом этого представляется оправданным сначала обеспечить стабилизацию инфляции вблизи 4%, заякорить инфляционные ожидания. Перейти к более низкой цели по инфляции проще, когда высока степень доверия к способности центрального банка достичь текущей цели и когда переход к новой цели анонсирован заблаговременно», — резюмировал зампред ЦБ.

