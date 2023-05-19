Акции дня: дивиденды ЛСР взбудоражили трейдеров

Строительная группа ЛСР обновила максимумы по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 19 мая. К концу торгов стоимость бумаг подскочила +18,04% до 675,4 рублей за штуку. В течение дня цена вырастала до 772,2 рублей за акцию.

Трейдеры ускорили покупку акций после рекомендации совета директоров по выплате дивидендов за 2022 год в размере 78 руб. на акцию (доходность на пятницу 11,5%). Акционеры проголосуют по вопросу выплаты дивидендов на собрании 26 июня. Чтобы получить «дивы» нужно купить акции нужно не позднее 5 июля. «Такая рекомендация стала неожиданностью для участников рынка. При этом размер объявленных дивидендов соответствует выплатам в 2015-2018 годах — это может означать, что "Группа ЛСР" возвращается к практике распределения фиксированных дивидендов в размере 78 руб. на акцию. Благодаря этому компания может стать одной из самых привлекательных ставок на дивиденды в секторе», - прокомментировали эксперты SberCIB.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,26% до 2626,16 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,31% до 1036,6 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:38 мск составила 75,58 долларов за баррель (-0,49%). Российская валюта укреплялась – 80 руб. за доллар.