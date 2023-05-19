S&P 500 растет как после взрыва «пузыря доткомов»

Вчера спикер палаты представителей Кевин Маккарти продолжил начатую накануне кампанию по защите нервов публики, обеспокоенной перспективой дефолта США. Из его слов выходило, что переговоры по подъему потолка госдолга продвигаются, и на следующей неделе конгресс может утвердить сделку.

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Правда, картину подпортил один из его главных соратников – председатель комитета по финансовым услугам нижней палаты конгресса Патрик МакГенри. Он сообщил, что вообще-то стороны не близки к соглашению. Но многие рассудили, что к этому уже можно снова относиться по-старому – как к ужимкам в политическом театре.

«Потолок госдолга сам по себе вызывает много шума, который трудно игнорировать как инвесторам, так и трейдерам, – говорил вчера CNBC гендиректор KKM Financial Джефф Килбург. – Однако правительство США никогда по-настоящему не откажется от своих обязательств».

Но и особого оптимизма ситуация не вызвала. Отреагировали на новости преимущественно технологические акции, покупка которых в неясных ситуациях в этом году у некоторых превращается уже в условный рефлекс.

В итоге Nasdaq Composite подскочил на 1,5%, переписав максимум с августа 2022 года. Достиг его и S&P 500, который вырос на 0,9% и вчера превысил свой февральский пик.

А вот Dow Jones Industrial Average на этом фоне прибавил лишь 0,3%, проведя большую часть дня в «красной зоне». Он смог добраться лишь до уровня недельной давности.

Итоги этого дня были своеобразным отражением всех последних месяцев в миниатюре. Индекс Dow с начала года прибавил меньше 1,2%, S&P 500 – 9,3%, а Nasdaq Composite – 21,2%.

Эта разница во многом объяснялась весом в индексах не просто технологических компаний, а крупнейших из них. Nasdaq 100, где доля гигантов выше, с начала года подскочил на 26,5%. Вчера он вышел на максимум с апреля прошлого года. Но без вклада первых семи компаний по капитализации его прирост сжался бы примерно до 5%.

Результаты S&P 500 и Nasdaq Composite при аналогичном изъятии тоже стали бы похожи на Dow. Это напоминало многомесячные, но до 2004 года завершавшиеся обвалами, взлеты медвежьего рынка после взрыва «пузыря доткомов». «Ралли, последовавшие за пиком Nasdaq в марте 2000 года, не были устойчивыми, поскольку широта рынка продолжала снижаться», - писал вчера клиентам аналитик Wolfe Research Крис Сеньек.

Он уверен, что и сейчас ожидать хорошего финала не стоит – прибыль крупнейших технологических компаний не устоит перед рецессией. Между тем росту в этом году сопутствовали рассуждения о том, что именно они прекрасно переживут и высокие ставки, и рецессию.

Впрочем, в основе любого ралли лежат не столько идеи, сколько деньги. И оно было щедро поддержано весной впрыскиваниями ликвидности. После достижения потолка госдолга Минфину США не хватало поступлений от налогов – и он интенсивнее тратил средства с общего счета Казначейства. Год назад на нем было около $1 трлн, в начале этой весны – порядка $600 млрд, а вчера – лишь $68,3 млрд.

Поддержала рынок и ФРС, нарастившая после начала банковского кризиса свой баланс на $394 млрд. Но все это в прошлом.

После поднятия потолка госдолга Минфина начнет забирать деньги с рынка, а ФРС уже это делает. От мартовского пика его баланс к 17 мая сократился на $277 млрд.

При этом S&P 500 находится на уровнях, близких к тем, с которых за последний год он падал уже не раз – и не все снижения были скромными. Так, в феврале и июне он очень заметно ушел вниз практически с тех же цифр, на которых находился вчера, а в августе смог забраться на пару процентов выше, но дело кончилось обвалом.

Тяжелейшая фишка индекса – Apple – тоже находится там, откуда обрушилась в августе. Но, на деле, как она, так и индекс теперь дороже, чем тогда, ведь прибыли компаний упали. Это весьма рискованное для быков сочетание с приближающейся рецессией и падающей ликвидностью. Не говоря уж о перспективе дефолта – потолок-то, кто бы что ни говорил, пока не поднят.

