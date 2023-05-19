Крупнейший инвестфонд Европы переводит активы из США в Китай

Крупнейшая в Европе компания по управлению активами Amundi переводит активы из Америки в Китай и другие развивающиеся экономики. Нагляднее доказательства утери доверия к американской экономике и, напротив, его повышения к китайской экономике и перспективам Поднебесной не придумаешь.

В управлении Amundi, инвестиционный отдел которой возглавляет Винсен Мортье, находятся внушительные 2,1 трлн евро. Мортье все меньше верит в формально еще считающуюся первой американскую экономику. Он все больше уверен, что в Америке, которой всерьез угрожает рецессия, царит совершенно необоснованный оптимизм.

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«При выборе направлений финансовых потоков мы четко решили сменить направление с запада на восток»,- объяснил Винсен Мортье в интервью Financial Times.

Для объяснения разворота на 180 градусов причин, по мнению Мортье, более чем достаточно. К примеру, к этому инвесторов подталкивают прогнозы по развитию экономики. Он, например, уверен, что американская экономика в следующем году будет топтаться на месте, а экономики Китая, Индии и Индонезии вырастут на 5-6% каждая.

Особенно тревожным для Вашингтона является то, что смена приоритетов и акцентов в Amundi произошла в момент резкого обострения отношений между США и КНР. Достаточно сказать, что в конце января высокопоставленный американский военный спрогнозировал войну между двумя главными экономиками планеты к 2025 году.

Менять инвестиционную политику в сторону Китая, Индии и Индонезии Amundi начала не вчера, а приблизительно с год назад. В этом году перемены усилились и ускорились.

При этом, по мнению Мортье, в США не должны недооценивать способность Китая к ответным действиям на американское давление. Поэтому он советует Вашингтону не перегибать палку и вести себя с Пекином помягче.

По роду деятельности, наибольший интерес у Винсена Мортье вызывает китайский рынок корпоративных облигаций с его огромным выбором, потенциалом и большими выгодными возможностями для иностранных инвесторов.

Обращает на себя внимание, что доброжелательное в целом для Пекина интервью крупный французский финансист дал не в самое лучшее для китайской экономики и финансовых рынков время. Например, индекс CSI 300 после январского пика снизился на 5,7% под давлением не особенно оптимистичных данных по китайской экономике. С одной стороны, рост ВВП в первом квартале составил 4,5% в годовом выражении и превзошел прогнозы экономистов. С другой стороны, рост промышленного производства в апреле на 5,6% по сравнению с апрелем 2022 года очень сильно не дотянул до прогноза, составлявшего 10,6%. Существенно ниже ожиданий оказались и розничные продажи. Мортье это несоответствие своей позиции объясняет тем, что реакция инвесторов на данные была чрезмерно сильной.

«Данные могут, конечно, разочаровывать, но если копнуть глубже, оказывается, что не все так уж и плохо, как кажется,- объясняет он свой оптимизм по отношению к Китаю и китайской экономике.- Думаю, что рынки не разглядели реальные события и не разобрались в ситуации из-за изменений в сборе и обработке данных».

К тому же, реальная картина того, что происходит сейчас с американской экономикой, считает Винсен Мортье, значительно хуже, чем китайская. Он крайне скептически относится ко всем разговорам в Соединенных Штатах и прогнозам о низкой инфляции, снижении учетной ставки, росте прибыли и мягком приземлении. С каждым днем этот чересчур оптимистичный сценарий развития событий становится все менее вероятным.

Винсен Мортье, кстати, считает, что в ближайшие годы инфляция в США и Европе стабилизируется на уровне 3-4%. Однако работу для ФРС ввиду волатильности на финансовых рынках это сильно не облегчит.

Конечно, экономическая обстановка в США далека от катастрофичной, но все же, в целом, глава инвестиционного отдела Amundi отдает предпочтение развивающимся рынкам перед западными. Этим и объясняется разворот Amundi в сторону Китая, Индии и Индонезии, где рост экономики все меньше зависит от роста экспорта.

«Это хорошие новости для этих (развивающихся) стран,- говорит он,- но не такие уж и хорошие новости для Запада».