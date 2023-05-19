Банки начали вводить комиссии для снятия наличных сверх установленного лимита

Банки начали постепенно ужесточать условия по снятию наличных средств через банкоматы.

Об этом говорится в исследовании экспертов Frank RG. В частности, Промсвязьбанк в начале 2023 года увеличил комиссию за снятие от суммы превышения лимита с 2% до 2,99% а в мае ограничения ввел Газпромбанк: в банкомате можно бесплатно снять до 1 млн руб., за превышение лимита необходимо заплатить комиссию в размере от 1 до 10% от дополнительной суммы.

Эксперты Frank RG связывают решение банков ужесточить условия снятия наличных с желанием стимулировать клиентов чаще использовать безналичные платежи.

Представители Газпромбанка видят в новых условиях положительные стороны. «Те клиенты, которые ранее не могли снять с карты большие суммы из-за установленного лимита, теперь получили такую возможность. Дополнительно исключены условия по количеству бесплатных операций в сторонних банкоматах. Теперь наши клиенты могут снимать наличные без комиссии в любом банкомате на территории РФ в рамках лимита своего тарифного плана, а при подключении сервиса "ГПБ Плюс" все лимиты увеличиваются», — пояснили в финансовой организации.

Отмечается, что многие банки, напротив, смягчают либо и вовсе отменяют ограничения. Так, «Хоум Кредит», в конце прошлого года отказался от комиссии в 10% за снятие более 600 тыс. руб. в месяц, а Почта Банк увеличил бесплатный лимит на снятие наличных до 300 тыс. руб. В Сбере, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, Россельхозбанке и ряде других банков все еще есть возможность снять деньги без дополнительных условий. Пока не вводили лимитов ЮниКредит Банк, Московский кредитный банк и РСХБ.