Доходность негосударственных пенсионных фондов покрыла инфляцию

Все негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам I квартала получили положительную доходность, у большинства она была даже выше инфляции. Так, средневзвешенная доходность пенсионных накоплений в январе-марте составила 2,7% (11,1% годовых), пенсионных резервов — 2,5% (10,2% годовых) при инфляции в 1,7% (6,9% годовых), сообщили в пресс-службе Центробанка.

Статья по теме: Новый вид сбережений: не слишком выгодно, зато надолго «Доход НПФ был обеспечен преимущественно положительной переоценкой акций и купонами по долговым ценным бумагам», — уточнили в ЦБ. По данным регулятора, медианная доходность фондов по итогам I квартала составила 9,1% по пенсионным накоплениям и 8,2% по пенсионным резервам в годовом выражении. Доходность выше инфляции зафиксирована в 23 из 27 фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и в 26 из 36 фондов, работающих в негосударственном пенсионном обеспечении.