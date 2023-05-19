Финансовый омбудсмен хочет стать третьим лишним

Ситуации, когда к омбудсмену обращается финансовая организация с жалобой на то, что клиент не гасит кредит, не редкость, рассказал в интервью РИА «Новости» главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. По его словам, Служба финансового уполномоченного предлагает запустить пилотный проект по урегулированию кредитов граждан, проблемы с которыми нельзя решить в рамках действующего законодательства.

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«Медиация — это важная тема. Например, если клиент банка по какой-то причине не может в текущий момент погасить кредит, а на кредитные каникулы он не имеет права. Это взаимоотношения между потребителем и банком, но спор инициирован с другой стороны: это не жалоба потребителя, а жалоба банка на то, что клиент не гасит кредит», — сказал Юрий Воронин в рамках прошедшего XI Петербургского международного юридического форума.

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«Сегодня эти услуги оказывают частные медиаторы — они же частные примирители, — но простой человек не может к ним обратиться — их услуги дороги для оказавшегося в непростой финансовой ситуации потребителя, а результат не гарантирован. Тем не менее, это очень востребовано у граждан, а у нас нет полномочий. Мы предлагаем провести эксперимент — пилотный проект с участием финансового омбудсмена или вообще внести поправки в закон», — отметил Воронин.

При этом он подчеркнул: у службы сейчас нет права на медиацию таких споров, но она договорилась с некоторыми банками, чтобы на реальных примерах проработать необходимый механизм, как в деловой игре.

«Мы просчитали, как эта процедура может идти: каковы затраты, время, когда можно заочно урегулировать спор, а когда нужно это сделать не заочно. Мы готовы до конца текущего года это (пилотный проект — Ред.) сделать — тогда можно будет в следующем году уже принять закон о наделении службы финансового уполномоченного этими функциями, а в 2024 —2025 годах вполне реально их осуществить», — сообщил Воронин.

Он добавил также, что было бы хорошо ввести обязательную досудебную процедуру рассмотрения претензий банка к физлицу через службу финансового уполномоченного. Важно, считает финансовый уполномоченный, убедить банк принять в расчет тяжелое положение человека, реструктурировать задолженность, сделать ее более реалистичной.

А оно вам надо?

Предложение, с одной стороны, интересное, полагает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

«Но, с другой, — говорит она, — я не знаю, насколько реально воплотить эту идею в жизнь. У банков уже есть отлаженные работающие механизмы, когда они сначала начисляют неплательщикам какие-то штрафные санкции, а затем перепродают долги коллекторам. Все риски заложены в процентные ставки. И когда гражданин платит проценты по кредиту, то он, по сути, платит за себя и “за того парня”. Поэтому банкам такой механизм не очень нужен.»

То есть, процентные ставки, в которые уже заложены риски, превентивно окупают проблемные задолженности. Возможно, предполагает эксперт, банкам понравится идея, что кто-то за них будет проводить медиацию и заставлять людей так или иначе выплачивать кредиты. Но вряд ли для них это насущная проблема, поэтому ждать со стороны банков какой-то бурной деятельности не стоит.

Во-вторых, продолжает Гусятникова, нужно понимать, кто будет платить за организацию такой службы и финансировать ее содержание. Варианта обычно два: либо будут платить банки, которым это не очень интересно, либо налогоплательщики. И тут тоже встает вопрос — а интересно ли это им? Они и так платят банкам проценты, в которые заложены риски, а если потребуется ввести какой-то дополнительный налог, то вряд ли такая инициатива будет хорошо принята населением.

В-третьих, процент успешных кейсов у подобной организации будет невысоким.

«Если люди в принципе платят и у них действительно есть возможность дальше гасить кредит, они сделают это сами. Перестают платить только те, кто действительно не может это сделать в силу каких-то жизненных обстоятельств. И стоит ли тут пытаться оттянуть неизбежное — тем более за чей-то счет — тоже большой вопрос», — считает Полина Гусятникова.

Уравнение со многими неизвестными

Такая инициатива имеет место быть, признает руководитель отдела анализа банковских услуг Банки.ру Ольга Жидкова. Но сейчас достаточно много неизвестных в новом механизме урегулирования. Ранее банки самостоятельно пытались досудебно урегулировать вопросы с невозвратом задолженности; вторым этапом был суд или продажа задолженности коллекторскому агентству.

Получается, что служба финансового уполномоченного будет забирать на себя функционал коллекторских агенств без передачи самого долга на баланс. И при этом работать одновременно как в интересах кредитной организации, так и в защиту должника. И тут уже вопрос в том, говорит эксперт, какими именно полномочиями будет наделен финомбудсмен, чтобы оценить эффективность разрабатываемой меры, и в чьих интересах он будет выступать в большей степени — банка или должника.

Также не ясно, продолжает Жидкова, обязательно ли банк должен будет обратиться к финомбудсмену, или будут разработаны конкретные инструкции, когда этот путь обязателен, а когда можно сразу идти в суд или продать задолженность коллекторам.

«С одной стороны, возникают риски затягивания сроков возвратности долгов. Но с другой — такая мера, возможно, позволит сократить долю банкротств. При этом сохраняются риски конфликта интересов — когда банк считает невыгодным реструктуризировать задолженность, а финомбудсмен встает на сторону должника и принимает в расчет тяжелое положение и необходимость данной меры», — полагает она.