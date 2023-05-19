G7 целится, чтобы очередной раз выстрелить себе в ногу

В ближайшие месяцы появится отслеживающая происхождение алмазов система, которая разрабатывается в рамках новых антироссийских санкций, сообщила Financial Times. Однако, по информации газеты, власти ЕС полагают, что незападные страны, включая Индию, не присоединятся к инициативе «Группы семи» (или, как она предпочитает себя называть, «Большой семерки») по отслеживанию происхождения алмазов.

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Систему как часть ограничения экспорта/импорта российских алмазов обсудят на саммите «семерки» в Хиросиме.

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«Мы уверены, что у нас появится [отслеживающая происхождение алмазов] система в ближайшие месяцы», — заявил чиновник от Евросоюза. При этом, напоминает ТАСС, одним из главных противников введения односторонних ограничений ЕС на алмазы из России выступает Бельгия. И понятно, почему.

Бельгия, будучи одним из мировых центров гранения алмазов, опасается, что если санкции против российских алмазов не станут общемировыми, то российский экспорт уйдет на Ближний Восток и в Индию, а алмазный бизнес Антверпена понесет огромные убытки. Согласно газете The Economic Times, в настоящее время в Индии ограняют и полируют около 90% алмазов мира, поэтому спрос на российское сырье там гарантирован.

Так что Бельгия против, хотя ее и пытаются уговорить. Председатель Евросовета Шарль Мишель отметил, что дискуссия по поводу следующего пакета санкций продолжается. При этом он ушел от прямого ответа на вопрос, дало ли правительство Бельгии окончательное согласие на ужесточение мер в отношении торговли российскими алмазами.

Основным бенефициаром ситуации сейчас выглядит Великобритания, а точнее — компания De Beers, которая была создана британским предпринимателем Сесилом Родсом, прошла путь от небольшой добывающей компании до всемирной монополии, контролирующей 95% рынка.

Сегодня премьер-министр Великоритании Риши Сунак находится в Хиросиме на саммите G7 и активно агитирует за то, чтобы ограничить торговлю и использование добытых, обработанных или произведенных в России минералов и координировать будущие меры, в том числе с помощью технологий отслеживания.

Сегодня, кстати, стало известно, что Великобритания запретит импорт российских алмазов, меди, алюминия и никеля. Как сообщает РБК, в рамках нового пакета санкций против России страна объявит о запрете поставок российских алмазов в Соединенное Королевство. В марте прошлого года Лондон уже ввел ограничения против крупнейшей российской алмазодобывающей компании АЛРОСА. Новые ограничения предусматривают замораживание поставок на сумму 4 млрд долларов.

Алмазная пуля в собственную ногу

Европейцы не смогут взять алмазный рынок под свой контроль, а их действия по изоляции России в этом сегменте, вероятнее всего, приведут к созданию полноценных параллельных рынков, уверен политолог, руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. По его мнению, такая стратегия недальновидна, поскольку подталкивает Россию к созданию независимой инфраструктуры для этого рынка.

В результате Россия станет полновесным конкурентом крупнейшим западным компаниям, сконцентрировав у внутри страны центры добычи, приемки, огранки алмазов и продажи готовых продуктов — собственных ювелирных изделий с бриллиантами — полностью адаптировав наши алмазы и под нужды российской промышленности.

Со временем, уверен Донцов, все алмазы, которые не будут востребованы или не будут иметь доступа на рынки Европы, потекут в Россию — в том числе из африканских стран, где влияние РФ нарастает, а влияние стран Старого Света снижается. Аналитики, в отличие от европейских политиков это видят, поэтому будут стараться донести до своего руководства потенциальные риски, поскольку своим упрямством западные бюрократы лишь способствуют укреплению экономики России в средней и долгосрочной перспективе.

Посредникам будет хуже всех

На самом деле речь идет не о бриллиантах (ограненных алмазах доля которых у России на мировом рынке крайне мала — менее 1%), а о сырых алмазах, где Россия держит 28—30%, поясняет Владимир Збойков, исполнительный директор комитета по драгоценным металлам «Деловой России», эксперт «Гильдии ювелиров России». В целом же доля России в мировых запасах алмазов — 41%

Что это означает? А то, что решение европейцев, прежде всего, нанесет удар по всему мировому рынку алмазов и его участникам, и в меньшей степени — по АЛРОСА, уверен эксперт. АЛРОСА является активным членом Кимберлийского процесса, который борется с попаданием на мировой рынок контрафактных и «кровавых» алмазов. Крайне маловероятно, что страны-члены Кимберлийского процесса проголосуют за признание России страной, чьи алмазы не должны допускаться на рынок.

В Кимберлийском процессе 59 участников, представляющих 85 стран, причем Евросоюз и его 27 государств-членов считаются всего лишь одним участником, напоминает Збойков. После длинных цепочек посредников все алмазы, в конечном итоге, попадают на огранку в Индию (более 90%).

Если западные инициативы сработают, то весь алмазный рынок станет двухканальным — против чего, сбственно, и боролся Кимберлийский процесс, говорит эксперт. Одна часть (Запад) получит гораздо более дорогое сырье, 30% с этой части рынка уйдет, потому что новые затраты дадут подорожание бриллиантов, а значит — снижение маржи посредников (прежде всего из Бельгии). Другая часть алмазного рынка (Восток) будет использовать российское алмазное сырье. Вероятно, предполагает Збойков, АЛРОСА придется уступить в цене, что в итоге увеличит маржинальность, как огранщиков Индии, так и тех посредников, которые будут работать с Россией.

«Да, Россия немного потеряет в доходах от алмазов. Но такие колебания — обычная вещь, и, скорее всего, потери окажутся некритичными. А вот западный рынок алмазов (диамантеры-посредники) наверняка понесут гораздо большие потери.

Что же касается оборота бриллиантов (ограненных алмазов), то там будет практически невозможно отделить бриллианты, изготовленные из российского сырья от бриллиантов из сырья, скажем, De Beers. Если же Запад начнет каким-то технологическим методом метить «западное» алмазное сырье, то их затраты станут еще больше.

В целом, идея маркировки сырья выглядит малореальной, затратной и нереалистичной», — уверен Владимир Збойков.

Нужны бриллианты? Сделай сам

Решение об ограничении поставок алмазов из России больше всего ударит по индийским и бельгийским огранщикам, уверен Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute. В Индии 60% рабочих отрасли обработки алмазов занимаются именно российской продукцией.

«Не думаю, что Индия так просто возьмет и прогнется под Запад в этом вопросе. По крайней мере, прецедент с нефтью показывает, что индусы стойко придерживаются своих интересов. А значит, вся эта история свидетельствует о том, что что кто-то на Западе, по всей видимости, активно лоббирует повышение цен на алмазы — если даже лидеры “семерки” всерьез решили заняться этим вопросом», — говорит эксперт.

Для России алмазный бизнес — это 4 млрд долларов по обороту. Цифра не маленькая для отдельной отрасли, однако для страны абсолютно не критическая. Как полагает Николай Переславский, тут и свои плюсы есть: алмазодобывающей отрасли просто необходимо наладить собственное производство огранки алмазов, повысив тем самым экономическую эффективность. А покупатели в мире на бриллианты найдутся, уверен он.