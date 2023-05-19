Goldman Sachs: ОПЕК добьется своего

Экономисты Standard Chartered считают одной из главных причин очень высокой волатильности нефтяных рынков гамма-хеджирование, сложную стратегию хеджирования опционов для ослабления рисков, возникающих, когда базовая ценная бумага резко устремляется вверх или вниз особенно в самом конце срока. Цены на нефть сейчас колеблются от 70 до 80 долларов за баррель, но, как утверждают аналитики инвестбанка Goldman Sachs, они еще могут подняться до 100 долларов и даже превысить его. Причем, в банке не исключают даже, что это может произойти уже в конце этого года.

Goldman Sachs сообщил о нескольких причинах, по которым энергетический сектор может улучшить результаты во второй половине года несмотря на отставание в годовом выражении.