Goldman Sachs: ОПЕК добьется своего

Экономисты Standard Chartered считают одной из главных причин очень высокой волатильности нефтяных рынков гамма-хеджирование, сложную стратегию хеджирования опционов для ослабления рисков, возникающих, когда базовая ценная бумага резко устремляется вверх или вниз особенно в самом конце срока. Цены на нефть сейчас колеблются от 70 до 80 долларов за баррель, но, как утверждают аналитики инвестбанка Goldman Sachs, они еще могут подняться до 100 долларов и даже превысить его. Причем, в банке не исключают даже, что это может произойти уже в конце этого года.
Goldman Sachs сообщил о нескольких причинах, по которым энергетический сектор может улучшить результаты во второй половине года несмотря на отставание в годовом выражении.
В отличие от прошлого года в 2023 году инвесторы вновь устремились в IT-сектор и полупроводники. Банковские экономисты сами удивились сделанному открытию: энергетический сектор недооценен и является самым дешевым среди 11 биржевых секторов экономики США. Достаточно сказать, что индекс P/Е, т.е. отношение рыночной стоимости акции к годовой прибыли на нее, на нем сейчас составляет 5,7. Для сравнения, индекс S&P 500 сейчас вчетверо выше и составляет 22.2. Причем, энергетический рынок остается самым дешевым даже несмотря на массивный рост цен в прошлом году.
Сейчас на нефтяных рынках спрос перекрывает предложение. На данный момент в хранилищах на 200 млн баррелей нефти больше, чем было в начале 2022 года, и на 268 млн баррелей больше минимума июня прошлого года. Однако объявленное участниками соглашения ОПЕК+ сокращение добычи нефти это превышение предложения над спросом уберет, по мнению специалистов, уже к ноябрю 2023 года, если сокращение добычи будет действовать, как обещано, до конца года.
Эксперты ожидают, что прибыль энергетического сектора в этом году окажется ниже прошлогодней. Тем не менее, результаты работы за год все равно будут неплохие. По данным FactSet, смешанная прибыль в первом квартале этого года в S&P 500 составила 11,5%. Это немного выше прибыли последнего квартала 2022 года – 11,3% и, кроме этого, немного выше средней прибыли за последние пять лет – 11,4%. Однако год назад, в январе-марте 2022 г., прибыль была значительно выше – 12,2%. Кстати, из всех секторов лишь в трех зафиксирован рост прибыли в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом времени прошлого года.