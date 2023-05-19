Известный политолог рассказал, когда и чем закончится СВО

Известный политолог, бывший украинский дипломат, публицист, историк и эксперт по вопросам русско-украинских отношений Ростислав Ищенко рассказал, чем, по его мнению, закончится специальная военная операция.

Как полагает Ищенко, в целом картина ясна – так или иначе, но Украина должна исчезнуть, а если она каким-то образом останется, то через какое-то время России придется снова иметь дело с теми же самыми проблемами.

При этом эксперт в интервью «Военному делу» напомнил о расчётах американцев, которые считают, что до осени 2023 года судьба Украины должна решиться.

«Когда они так говорят, то исходят из того, что сегодня теоретически Украина могла бы начать свое наступление и достичь какого-то морального эффекта, – пояснил Ищенко. – Тогда бы США могли перенести свои усилия в Азиатско-Тихоокеанский регион, а ситуацию здесь оставить на откуп европейцам и вялотекущие боевые действия все-равно бы продолжались».

Однако уже сейчас, как отметил политолог, ситуация складывается по-другому – у Украины нет сил на организацию серьёзного наступления, а, например, приднестровская авантюра может и не сработать.

«Кроме того, чем больше проходит времени, тем слабее становятся ВСУ и тем ближе катастрофа украинской армии. Сейчас тенденции для киевского режимы неблагоприятные. Чем дольше затягивается начало наступления, тем меньше шансов, что это наступление будет успешным хотя бы информационно», – уверен Ищенко.

В этой связи он считает, что у Вашингтона остается единственный вариант красиво выйти из игры, который в Белом доме постараются воплотить в жизнь – втянуть в войну европейцев. Для этого, по мнению эксперта, им необходимо заставить ВСУ пойти в наступление и сжечь там все свои резервы.

«Если Украина будет использовать резервы только для обороны, то неизвестно, сколько эта оборона продержится. А вот если все резервы сжечь сразу в наступлении и после этого ВС РФ начнут продвигаться всё быстрее и быстрее, то полякам некогда будет думать и торговаться с Россией. Им надо будет решать проблему Украины здесь и сейчас».

Таким образом, полагает он, «Варшава будет либо реализовывать идею унии, либо она будет на свой страх и риск входить на территорию Украины». Именно такой вариант, полагает Ищенко, даст США шанс на то, что урегулирование конфликта будет продолжаться очень долго, а Россия и её войска будут заняты на этом направлении. Если всё так и случиться, то, говорит он, можно считать, что осенью начнётся полный крах Украины.

«И тогда к следующей весне СВО должна завершиться, а сам кризис должен либо перейти в российско-европейское столкновение, если не удастся договориться, либо, я надеюсь, он должен стабилизироваться в рамках новых госграниц», – резюмировал эксперт по вопросам русско-украинских отношений, добавив, что противостоять таким планам США Россия может просто «делая свое дело», которое заключается в уничтожении ВСУ и освобождении территорий.

Как ранее писал «Эксперт», свое мнение о дате завершения конфликта на Украине высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его мнению, он может продолжаться ещё несколько лет, при этом, как отметил политик, в Варшаве не пытаются высчитывать точные сроки его окончания.