Хуснуллин рассказал об окончательном решении по «Азовстали» в Мариуполе

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил об окончательно принятом решении построить на месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе технопарк.

«Мы считаем, там должен быть технопарк. Были разные идеи, но надо понимать, что на "Азовстали" только металла сотни тысяч тонн. И когда закончится разминирование территории, надо будет приводить ее в порядок, это не маленькие деньги, это миллиарды (рублей) будет стоить. Поэтому там пока идея делать технопарк. Сейчас проводим плановое разминирование, как все разминируем, за это время будет готов и план развития "Азовстали" уже как будущего технопарка», — цитирует Хуснуллина «РИА Новости».

Весной прошлого года на комбинате «Азовсталь» велись интенсивные боевые действия. Скрывавшиеся на территории завода украинские боевики 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, сложили оружие и сдались в плен свыше 2,4 тысячи нацистов и украинских военных.

В середине апреля 2023 года стало известно, что «Азовсталь» передадут в доверительное управление Корпорации развития Донбасса, которая направила заявку на организацию на территории комбината индустриального, промышленного технопарка и экопромышленного парка. Сообщалось, что разминирование объекта будет проходить поэтапно и может занять около полугода. Безопасные участки будут изучать эксперты для технико-экономического аудита; далее корпорация планирует пригласить специалистов, которые «лично оценят ситуацию и предложат свое видение развития проекта».