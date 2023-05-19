Концерн Volkswagen объявил о продаже российских активов структуре автодилера «Авилон»

Немецкий автоконцерн Volkswagen продал российские активы структуре дилерского холдинга «Авилон» — ООО «Арт-Финанс».

Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

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Уточняется, что в периметр одобренной российскими госорганами сделки вошли производственные мощности Volkswagen в Калуге, дистрибуция и послепродажный бизнес, а также склад запчастей и активы в сфере финансовых услуг, включая всех задействованных сотрудников.

Гендиректор ООО «Фольксваген Груп Рус» Геррит Шпенглер поблагодарил всех клиентов, сотрудников и партнеров в России и подчеркнул, что при финальном согласовании и одобрении условий сделки в центре внимания была ответственность концерна перед ними.

Цена, по которой были приобретены активы VW, не раскрывается. Источник «Интерфакса» на рынке, знакомый с решением правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями, сообщал, что сделка согласована 17 апреля по цене до 125 млн евро. Таким образом, на день согласования ее цена составляла почти 11,3 млрд руб., а по текущему курсу она превышает 10,8 млрд руб., подсчитало агентство. Если для осуществления сделки «Авилону» потребуется приобретать валюту на внутреннем рынке, сумма ее покупки будет ограничена лимитом в размере 50 млн евро в день, отмечал собеседник ресурса.

Отмечается, что ООО «Арт-Финанс» зарегистрировано в Москве в середине февраля, владельцем 100% долей является президент группы «Авилон» Андрей Павлович. Компания выкупила все доли в российском представительстве ООО «Фольксваген Груп Рус», в том числе подконтрольные ему местные компании — ООО «Фольксваген Компоненты и Сервис», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование».

Завод Volkswagen мощностью 225 тыс. автомобилей в год расположен в индустриальном парке «Грабцево» в Калуге.

До весны прошлого года предприятие выпускало модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Кроме того, в Калуге работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тыс. единиц в год. До марта 2022 года VW также производил контрактную сборку моделей Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos на площадке Горьковского автозавода, соглашение было расторгнуто в августе 2022 года. Весной 2023 года «ГАЗ» попытался оспорить разрыв контракта и потребовать от немецкого автогиганта компенсировать убытки.