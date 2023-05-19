В новом санкционном списке Лондона оказались металлурги, АФК «Система» и банк «Тинькофф»

Великобритания расширила санкционный спиок: 18 мая в него вошли несколько российских предприятий, банков, а также члены советов директоров нескольких госкомпаний.

Как говорится в сообщении Казначейства Великобритании, с сегодняшнего дня ограничительные меры действуют для АФК «Система», ПАО «Полюс» и ПАО «Северсталь», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ТМК, ОМК, РМК, группы FESCO и Челябинского металлургического комбината (группа «Мечел»). В санкционный список попали банки «Тинькофф», Росбанк, ВБРР, Металлинвестбанк, а также ДОМ.РФ и ряд компаний, входящих в «Росатом», в частности, «Атомфлот» и «Рэнера».

Помимо этого, в «черный список» внесены члены советов директоров РЖД, «Совкомфлота», «Транснефти», среди которых первый вице-премьер Андрей Белоусов, первый замминистра энергетики Павел Сорокин и замглавы Минфина Алексей Моисеев. Под ограничения попали в том числе несколько топ-менеджеров «Газпром нефти».

В новый ограничительный список Лондона включены в общей сложности 86 физлиц и организаций, связанных с российским энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами РФ.