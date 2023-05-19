Медведев сообщил, с кем Россия готова вести переговоры по Украине

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, с кем Россия готова вести переговоры по Украине.

По его словам, таким государством точно не может быть сама Украина, так как она находится в стадии полураспада под внешним управлением, передаёт РИА Новости.

Так политик прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что мирные переговоры на равных условиях между РФ и Украиной должны быть отвергнуты.

«Трудно не согласиться с гинекологом, которая прикидывается руководителем ЕС, – отметил Медведев. – Тётка сказала, что переговоры России и Украины на равных должны быть отвергнуты. Конечно, это так. Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением?».

При этом зампред Совбеза РФ подчеркнул, что диалог может только между Москвой и Вашингтоном, так как «говорить можно только с хозяевами».

«Вернее – только с Вашингтоном. Других собеседников просто нет. И только об условиях послевоенного мироустройства. Хотя пока об этом говорить рано. Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны», – резюмировал Медведев.