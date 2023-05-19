Минобороны сообщило о ходе специальной военной операции на Украине

Министерство обороны России на брифинге 19 мая сообщило о ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно оперативным данным, озвученным официальным представителем ведомства Игорем Конашенковым, минувшей ночью ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. В результате ударов нарушены: снабжение, подготовка и формирование резервов украинских войск для выполнения задач в районах боевых действий.

На Артёмовском тактическом направлении российские штурмовые отряды вели бои в западной части города. Подразделения «Южной» группировки войск сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов. Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии «Южной» группировки войск, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Калиновка, Часов Яр и Красное (ДНР). Авиацией в данном районе совершено 5 самолётовылетов, а артиллерией группировки выполнено 68 огневых задач. В ходе боев уничтожено более 70-ти украинских боевиков и иностранных наёмников, 3 пикапа, 2 БМП, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, бронетранспортёр и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожено до 130-ти украинских военнослужащих, 10 автомобилей и буксируемая гаубица L118 производства Великобритании. В районе населённого пункта Боковое (ДНР) уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Шевченко и Новоселка (ДНР), Малая Токмачка и Новоданиловка (Запорожская область). Уничтожено до 120-ти украинских боевиков, 3 боевые бронированные машины и 2 гаубицы Д-30. В районе населённого пункта Константиновка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Новомлынск, Кисловка и Берестовое (Харьковская область). В районах населённых пунктов Тимковка, Синьковка (Харьковская область) и Розовка (ЛНР) пресечены действия 3-х украинских ДРГ. Потери ВСУ составили до 65-ти украинских боевиков, 2 автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». В районе населённого пункта Тищенковка (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР). Уничтожено до 85-ти украинских боевиков, 3 БМП, 2 гаубицы («Мста-Б» и Д-30), а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 30-ти украинских боевиков, 3 автомобиля и гаубица Д-20.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 103-х районах. В районе населенного пункта Красноармейск (ДНР) поражен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. В районе населённого пункта Мервичи (Львовская область) уничтожено хранилище топлива военной техники ВСУ.

Российские средства ПВО перехватили 7 снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 9 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Двуречное, Горобьевка (Харьковская область), Веселое, Благовещенка, Белогоровка, Новомихайловка и Егоровка (ДНР).

Всего с начала СВО российские силы уничтожили 428 самолётов, 234 вертолёта, 4 218 БПЛА, 423 ЗРК, 9 227 танков и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 852 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 10 304 единицы специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 18 мая Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника. Цель ударов была достигнута, все назначенные объекты поражены. В частности, уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий.

