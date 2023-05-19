МТС преподнесла инвесторам аномальный сюрприз

Инвесторы уже многие и многие годы любят акции МТС за стабильный, хорошо предсказуемый бизнес и щедрые дивиденды. От компании никто не ждет особых сюрпризов, но иногда она их преподносит. Сегодня случилось именно так — родившаяся на основе одного из крупнейших сотовых операторов цифровая экосистема огласила результаты работы за первый квартал текущего года.

Согласно сообщению компании, консолидированная выручка МТС в первом квартале 2023 г. увеличилась в годовом выражении на 5,8%, до 139,6 млрд руб. — в основном, за счет направлений Телеком, Adtech, Финтех и Медиа. OIBDA возросла на 2,4%, до 57,7 млрд руб.

А вот чистая прибыль взлетела при этом аж на 316%, достигнув 12,7 млрд руб. Такой резкий рост чистой прибыли при небольшом увеличении выручки компания объясняет снижением процентных расходов и амортизации, положительной переоценкой ценных бумаг и списанием обязательств.

Капитальные затраты МТС в первом квартале сократились более чем вдвое — до 17,4 млрд руб., поскольку компания провела масштабные закупки оборудования в первом полугодии прошлого года.

Президент, председатель Правления Группы МТС Вячеслав Николаев особо отметил, что первый квартал показал растущий финансовый эффект от экосистемной стратегии МТС.

«Сегодня мы видим, что CLV экосистемного клиента до восьми раз выше, чем у абонента сотовой связи», — подчеркнул он. (CLV — customer lifetime value — пожизненная ценность клиента, прибыль, которую он приносит компании за время сотрудничества.)

Логично предположить в связи с этим, что именно за счет развития экосистемы компания намерена наращивать прибыль. Во всяком случае, за первый квартал текущего года относительно прошлогоднего показателя количество экосистемных клиентов, по словам главы МТС, увеличилось на 26,7%, до 13,9 млн.

Рост чистой прибыли, вне зависимости от того, чем он вызван, всегда позитивен для акций компании, поскольку именно прибыль составляет основу для выплаты дивидендов. Но сегодня акции компании отправились в коррекцию, снизившись примерно на 2%. Тому есть две причины. Во-первых, «голубые фишки», к которым относятся акции МТС, очень часто растут до важных событий и корректируются по факту их наступления. Во-вторых, в четверг бумага была в числе лидеров роста, подорожав на 7%. Это очень много для акций МТС, которые отличаются своей низкой волатильностью.

Вчера бумагу брали не только под ожидания публикации отчетности, но и на рекомендации совета директоров выплатить дивиденды за прошлый год из расчета 34,29 руб. на одну акцию. Это оказалось чуть выше прогноза рынка, который ждал выплат на уровне 30 рублей.

С 10 мая, когда акции МТС начали активно покупать в основном под объявление дивидендов, их цена выросла на 19% по состоянию на закрытие рынка 18 мая. Для того, чтобы получить дивиденды, бумаги нужно купить не позднее 27 июня. На вечер пятницы дивидендная доходность акций МТС составляет около 11,2%.

УК «Доход» прогнозирует, что по итогам текущего года компания заплатит 38,94 руб. В прошлом году размер дивиденда составил 33,85 руб., в 2021 г. — 37,06 руб., в 2020 г. — 29,5 руб. Из этих данных видно, что компания осуществляет выплаты регулярно и на довольно стабильном уровне. Поэтому многие аналитики даже рекомендуют покупать акции МТС как некую альтернативу облигациям и относят эмитента к так называемым «дивидендным аристократам» — компаниям, стабильно платящим высокие дивиденды.

Что же касается перспектив роста курсовой стоимости акции, то потенциал подъема до сильного сопротивления составляет около 3,5%. Не исключено, что бумага коснется или даже «проколет» преграду, но закрепиться выше 320 руб. без дополнительных драйверов ей будет очень сложно.