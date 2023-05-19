Названа причина ускорения инфляции в двух регионах РФ на фоне общего замедления роста цен

Годовая инфляция в апреле замедлилась в основном за счет эффекта базы, кроме того, цены сдерживали прошлогодний высокий урожай зерновых и рост предложения потребительских товаров. Небольшое ускорение годовой инфляции наблюдалось лишь в Архангельской области и Республике Бурятия, в основном из-за подорожания пассажирских перевозок, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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Из информационно-аналитических материалов, опубликованных на сайте Банка России, следует, что годовая инфляция в Архангельской области (без учета Ненецкого АО) в апреле повысилась до 1,73% после 1,32% в марте. Наибольшее подорожание наблюдалось в сфере пассажирских перевозок (+27,29%).

«Временное закрытие основного аэропорта Архангельска на реконструкцию взлетной полосы и переход на использование резервного аэродрома, принимающего суда меньшей вместимости, привели к ускорению роста цен на авиабилеты. В текущих условиях повысился спрос на поезда дальнего следования, что привело к ускорению роста цен на железнодорожные билеты», — прокомментировали в ЦБ.

Годовая инфляция в Бурятии ускорилась до 2,29% после 2,22% в марте. При этом цены на услуги в сфере пассажирского транспорта выросли на 24,54%.

«Благодаря росту популярности внутреннего туризма и увеличению деловой активности вырос спрос на авиабилеты в республике. Как следствие, ускорился годовой рост цен на услуги воздушного транспорта», — отметили в ЦБ.

