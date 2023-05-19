Неожиданная новость вызвала резкий скачок акций «Яндекса»

Сегодня интерес инвесторов был сосредоточен на точечных идеях.

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С огромным гэпом (ценовым разрывом) вверх открылись торги акциями девелопера ЛСР. Вчера компания уже после закрытия основных торгов (на вечерней сессии акции ЛСР не торгуются) объявила о рекомендации совета директоров компании выплатить 78 руб. дивидендов на каждую акцию. Это на закрытие рынка в четверг соответствовало дивидендной доходности в 13,6%.

Сегодня бумага на пике росла почти на 35%, но к закрытию торгов прирост сократился до 18%.

На втором месте по приросту капитализации оказался «Яндекс», акции которого подорожали на 9,4%. Причиной столь резкого роста стала информация Bloomberg, который со ссылкой на свои анонимные источники сообщил, что Владимир Потанин и Вагит Алекперов подали заявки о покупке 51-процентного пакета акций «Яндекса». Бизнес компании они оценили в $7 млрд. Правление «Яндекса» планирует на следующей неделе обсудить это предложение.

На «красном» полюсе сегодня были акции золотодобытчиков «Полиметалл» и «Полюс», обвалившиеся соответственно на 10,7% и 3,3%. Поводом для распродаж бумаг стала информация о том, что Минфин США внес эти компании в санкционный список.

На первый взгляд, реакция инвесторов выглядит избыточно негативной, особенно по поводу «Полиметалла». Запад уже давно прекратил покупки российского золота, а золотодобытчики сконцентрировались на продаже своей продукции на внутреннем рынке и «дружественным» странам. Кроме того, им может помочь и Банк России, покупая золото в свои резервы.

Хотя, конечно, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что попадание в санкционный список США может усложнить российским компаниям расчеты за проданное золото, а также увеличит дисконт реализуемой продукции к мировой цене.

Ожидаемо продолжилась распродажа привилегированных акций «Сургутнефтегаза» (-2,8%) после их вчерашнего обвала на 12,7% из-за рекомендации совета директоров компании выплатить крайне низкие дивиденды. Инвесторы по-прежнему не понимают, чем было вызвано такое решение. На рынке зреет предположение, что в прошлом году компания конвертировала свои огромные валютные запасы в рубли по не очень выгодному курсу.

Нефть сегодня с утра росла на процент, но к российскому закрытию скорректировалась на 0,3%. Примерно на столько же снизились и котировки акций наиболее ликвидных нефтяных бумаг. Но тренд по «Лукойлу», «Роснефти» и «Газпромнефти» пока остается восходящим.

В целом же торги «голубыми фишками» прошли спокойно, принципиально в цене они не изменились.

Индекс Мосбиржи снизился на четверть процента. На первый взгляд, это совсем немного, однако техническая картина по индикатору настораживает. Вчера Индекс переписал годовой максимум, но по итогам дня снизился относительно уровня закрытия среды. Таким образом, на дневном графике Индекса Мосбиржи начинает вырисовываться разворотная фигура технического анализа «двойная вершина».

Поэтому понедельник может стать определяющим днем для рынка в краткосрочной перспективе. Если индикатору не удастся закрыть день ростом, то велика вероятность коррекции на 2–5 процентов. Впрочем, практика свидетельствует, что в этом году в подавляющем большинстве случаев рынок акций по понедельникам растет.

Спокойной была сессия и на валютном рынке. До обеда рубль слабо укреплялся, а потом залег в боковик. По итогам дня «россиянин» отвоевал у «американца» треть процента стоимости. Последняя сделка прошла по котировке 80 руб. за доллар.