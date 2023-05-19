Опоры доллара трещат по швам

Влияние Америки на мировую экономику подрывается из-за политических ран, которые она нанесла себе сама. Опасное противостояние по поводу потолка госдолга заставляет вновь обратить внимание на неопределенный статус доллара в мировой торговле и финансах, — следует из публикации Bloomberg. В информационном агентстве отметили, что Федеральная резервная система США «отстает» от текущей обстановки. Инфляция, череда банкротств банков, а теперь и политический тупик по поводу способности правительства занимать средства подрывают авторитет США. В то же время геополитическое противостояние с Россией и Китаем только усиливается, поэтому любой неверный шаг политиков в Вашингтоне может существенно ослабить американские позиции.

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Предупреждения о падении экономического престижа США звучат повсюду. 9 мая сопредседатель глобальной финансовой группы Goldman Sachs Бет Хэммак сообщила Bloomberg: «Все, что отдаляет нас от того, чтобы считать доллар мировой резервной валютой, самым безопасным и ликвидным активом в мире, плохо для американского народа и правительства». Доллар является наиболее широко используемой валютой в торговле и финансовых операциях. По подсчетам Управления Конгресса по бюджету, на долю американской валюты в 2022 году все еще приходилось 59,5% официальных валютных резервов центральных банков. Однако, это и является самым низким показателем за четверть века (в 2001 году было 71,5%) — признак того, что доминирование доллара ослабевает.

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В эти неопределенные времена многие страны объявляют о постепенном переходе на использование своей собственной валюты. Россия, Китай и Индия уже возобновили обсуждение давней темы дедолларизации, чтобы подстраховаться и защититься от американских санкций, и не оказаться в экономической изоляции. Это не просто вопрос геополитики. Американский экономист и профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад рассказал, что опоры, поддерживающие доллар, начинают давать трещины: «Становится все труднее рассматривать США как хорошо функционирующую, динамичную экономику с глубокой и надежной финансовой системой, подкрепленной надежным процессом выработки политики с системой сдержек и противовесов».

Инвесторы могут не обращать особого внимания на то, что президент Бразилии Лула да Силва призывает положить конец господству доллара, как он это сделал во время государственного визита в Китай в этом апреле. Более тревожным для них является политический поединок в Вашингтоне по поводу лимита госдолга — зрелище, которое, к ужасу многих, стало рутинным за последнюю четверть века, неоднократно ставя Америку на грань искусственного кризиса.

Главный исполнительный директор американского финансового конгломерата JPMorgan Chase Джейми Даймон уже создал оперативный штаб для подготовки к тому, что может стать «катастрофическим» дефолтом — событию, которое, по словам министра финансов США Джанет Йеллен, может произойти уже 1 июня. После трех личных встреч президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей (и лидер республиканцев на этих переговорах) Кевин Маккарти выразили оптимизм в отношении возможного повышения лимита госдолга к крайнему сроку, о котором говорила Йеллен.

Как утверждали многие экономисты, включая Сару Хаус из американской финансовой компании Wells Fargo: «не нужно объявлять дефолт по долгу де-факто, чтобы нанести реальный ущерб экономике». Главный экономист Bloomberg Economics по США Анна Вонг смоделировала сценарий, при котором затяжное противостояние приводит к рыночному потрясению, а американское Казначейство (министерство финансов) вынуждено сокращать социальные расходы, чтобы выделить приоритетные средства для погашения долга. По консервативным оценкам команды эксперта, в этом случае ВВП страны в годовом исчислении может сократиться на 8% во втором полугодии 2023 года.

Во время конфликтов, рецессий и пандемии американцы извлекли выгоду из того, что долгосрочные казначейские облигации США были достаточно близки к безрисковым активам. Благодаря этому правительство могло финансировать себя зачастую с меньшими затратами, чем другие государства. Спрос на эти ценные бумаги поддерживает рынок в $24 трлн, который является самым глубоким и ликвидным в мире. Долгосрочные казначейские облигации США также являются основой для мировой сети финансовых транзакций.

Даже если сделка, заключенная в последнюю минуту, предотвратит дефолт, репутация Америки как страны, которая платит по своим долгам, может пострадать, причем последствия сохранятся на месяцы или даже годы вперед. На недавнем аукционе четырехнедельных казначейских векселей (бенчмарка Казначейства с самым коротким сроком погашения) покупатели потребовали рекордную доходность в 5,84%, самую высокую для любых казначейских векселей с 2000 года.

Потенциальная неспособность Конгресса вовремя принять меры — не единственный акт самосаботажа, который вызывает сомнения в том, должны ли США оставаться в центре мировой финансовой системы. По мнению Bloomberg, неспособность ФРС устранить очевидные риски, например, предугадать банкротство Silicon Valley Bank и Signature Bank, вызывает вопросы о ее надзорных возможностях. Марк Собел, который ранее курировал валютную политику США в Казначействе, отметил, что повторяющиеся «сбои в надзоре и регулировании подорвут доверие мира к ФРС и уменьшат привлекательность доллара в долгосрочной перспективе».

Борьба с высокими ставками из-за лимита заимствований также может иметь последствия для безопасности США. Директор Национальной разведки Аврил Хейнс предупредила 4 мая, что дефолт создаст «глобальную неопределенность» в отношении стоимости доллара, руководства США и американских институтов. Исполнительный вице-президент Института международной экономики Петерсона Маркус Ноланд полагает, что Китай ухватился бы за возможность представить себя «мягким, надежным лидером» в отличие от «ненадежного гегемона», чтобы расширить свое влияние.

Джо Байден уже демонстрирует то, как драма с ограничением госдолга вынуждает Америку уходить с мировой арены: президент США отменил запланированные остановки в Австралии и Папуа-Новой Гвинее после поездки на этой неделе в Японию на встречу G7, чтобы поспешить обратно в Вашингтон для переговоров с республиканцами. Изменение графика означает, что Джо Байден упустит ключевую возможность встретиться с лидерами тихоокеанских государств в Порт-Морсби. Это решение, по мнению Bloomberg, угрожает подорвать усилия США по укреплению связей в Тихоокеанском регионе в попытке противостоять китайскому влиянию.

Не только соперники США возмущаются очевидным пренебрежением Вашингтона к сопутствующему ущербу, который наносит американская политика. Союзники даже в большей степени, чем соперники, приняли на себя основную тяжесть повышения процентных ставок ФРС, которое, повысив стоимость доллара по отношению к их собственным валютам, вынудило их центральные банки ответить тем же. К примеру, управляющий центральным банком Филиппин Фелипе Медалла в апреле во время семинара в рамках весенних встреч МВФ отметил, что после Второй мировой войны США использовали свое влияние и экономическую мощь для создания глобальной финансовой системы по своему примеру, и такие страны, как Филиппины, расплачиваются за это.

Экономист Управления Конгресса США по бюджету Дэниел Фрид в рабочем документе, опубликованном в апреле, отметил, что конфликта или финансового кризиса может быть достаточно, чтобы свергнуть одну доминирующую в мире валюту в пользу другой, как только экономика второй страны превзойдет другую по размерам. Именно так нидерландский флорин в конечном итоге уступил место британскому фунту стерлингов, который стал доминировать в XIX веке, а затем уже сам фунт уступил доллару после Второй мировой войны.

В отчете экономистов Goldman Sachs за март 2022 года также перечислено несколько параллелей между фунтом стерлингов в начале XX века и долларом в настоящее время. Среди них: небольшая доля в объемах мировой торговли по сравнению с преобладанием валюты в международных платежах; ухудшение состояния чистой позиции по иностранным активам, что в значительной степени является следствием растущей долговой нагрузки; и потенциально неблагоприятная геополитика. Эксперты инвестбанка тогда также отмечали, что «сохранение долларом своего статуса доминирующей резервной валюты, зависит, прежде всего, от собственной политики США».