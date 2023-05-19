Овчинский: столичные промышленники поучаствуют в выставках в КСА, Китае и Казахстане

С сентября по ноябрь центр «Моспром» проведет международные промышленные выставки в Королевстве Саудовская Аравия (КСА), Китае, Казахстане, Египте и Вьетнаме. Прием заявок уже стартовал, этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Подать заявку на участие в выставках можно на сайте Центра «Моспром», добавили в пресс-службе департамента. В рамках байерской программы промышленникам бесплатно помогают с поиском контрагентов, переговорами с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях. Только за 2022 год благодаря помощи «Моспрома» столичные предприятия смогли выйти и переориентировать свои потоки на рынки Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.

Выставки помогут расширить географию поставок столичных товаров и увеличат их узнаваемость за рубежом, отметил руководитель департамента. Предприятия смогут презентовать свои разработки иностранным партнерам, а также проведут переговоры с потенциальными дистрибьюторами и байерами.

В сентябре пройдут два байерских мероприятия. Международная выставка продуктов питания и напитков FOODEX SAUDI 2023 состоится в Саудовской Аравии, а в Казахстане проведут выставку «ИННОПРОМ. Казахстан».

Для поиска новых партнеров в Юго-Восточной Азии столичные предприятия смогут поучаствовать во Вьетнамской международной промышленной ярмарке. А в ноябре состоится сразу три мероприятия для производителей продуктов питания, напитков и оборудования для пищевой промышленности. Их планируют провести в Китае и Вьетнаме. Также в Египте пройдет Внутриафриканская торговая ярмарка.