Патрушев: американские спецслужбы координировали убийство Дугиной и Татарского

Убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также подрыв машины Захара Прилепина были совершены Украиной при непосредственной координации американский спецслужб.

Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил на совещании в Сыктывкаре. По его словам, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенес террористические действия на территорию нашей страны, передаёт РИА Новости.

«Совершённые на территории России террористические акты, в их числе убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина), подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста, подрыв газопровода «Северный поток» и другие, спланированы и осуществлены при координации спецслужб США» – подчеркнул он.

При этом секретарь Совбеза обратил внимание на то, что все эти теракты сопровождаются заранее подготовленной в Вашингтоне и Лондоне информационной кампанией, целью которой является дестабилизация общественно-политической ситуации, а также подрыв конституционных устоев и суверенитета России.

Кроме того, он заявил, что коллективный Запад во главе с США напрямую вовлечён в украинский конфликт на стороне террористического киевского режима.

«Иностранные наёмники и советники, принимают непосредственное участие в боевых действиях вместе с украинскими неонацистами, инструкторы НАТО осуществляют подготовку диверсантов, координируют их деятельность, преподнося это мировому сообществу, как американскую помощь в защите Украины», – отметил секретарь Совбеза.

В этой связи он предложил обсудить на совещании дополнительные меры по повышению в Северо-Западном федеральном округе антитеррористической защищенности критически важных, потенциально опасных объектов и мест массового пребывания людей.

«Данный вопрос особо актуален в связи с активизацией деятельности на территории РФ украинских ДРГ, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур», – резюмировал Патрушев.

Как ранее писал «Эксперт», по словам Патрушева, Россия способна уничтожить любого угрожающего ей противника, в том числе США.

«Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», – предупредил секретарь Совбеза.