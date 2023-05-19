Патрушев заявил, что в Европу с Украины направляется радиоактивное облако

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре заявил, что в сторону Европы направляется радиоактивное облако, которое образовавшееся после уничтожения на Украине британских боеприпасов с обедненным ураном.

При этом он отметил, что накануне глава Белого дома Джо Байден прибыл в Хиросиму для участия в саммите G7, где «главы стран Запада под давлением США будут также обсуждать помощь Украине», передаёт РИА Новости.

«Американцы уже не раз в истории так "помогали" странам, – подчеркнул секретарь Совбеза. – Украине тоже "помогли", надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации».

Как ранее писал «Эксперт», на том же совещание Патрушев обвинил спецслужбы США в планировании и координации убийств Дарьи Дугиной и Владлена Татарского (Максима Фомина), в подрыве машины Захара Прилепина, взрыве Крымского моста, подрыве газопровода «Северный поток» и других террористических актах.

