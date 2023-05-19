Попытки сбить «Кинжал» с помощью комплекса Patriot в Киеве оценили почти в $100 млн

Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, переданный США Украине, лишился 32 боеприпасов при попытке сбить в Киеве российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал».

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Об этом сообщает Military Watch Magazine. Общая стоимость запуска составила $96 млн, уточняется в статье.

Отмечается, что Украина получила два комплекса Patriot с середины апреля, причем первый был доставлен совсем недавно. Авторы материала указывают на то, что в Вашингтоне неоднократно демонстрировали нежелание предоставлять Киеву такие средства или позволять европейским союзникам делать это «не только потому, что это привело бы к истощению относительно ограниченных арсеналов, имеющихся в распоряжении вооруженных сил США и их союзников, но и из-за их чрезвычайной стоимости и значительного репутационного ущерба, который могло бы нанести их уничтожение в бою».

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Как пишет издание, комплексы Patriot на сегодняшний день являются «самым дорогостоящим военным имуществом, находящимся на вооружении Украины, на их поставку была потрачена значительная часть средств, выделенных на помощь украинским военным».

Минобороны РФ в начале недели сообщило, что российские военные при помощи комплекса «Кинжал» поразили ЗРК Patriot в Киеве. Позже стало известно, что при ударе были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция и пять пусковых установок ЗРК. В Пентагоне 18 мая заявили, что поврежденный Patriot починили и вернули в строй.