Посол Украины в Великобритании заявил, что у контрнаступления ВСУ может быть «ужасная цена»

Украине, возможно, предстоит заплатить высокую цену за ожидаемое контрнаступление ВСУ.

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Об этом заявил в интервью телеканалу ITV посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

По его словам, западные партнеры давят на Киев, требуя активных действий и завышая свои ожидания. Пристайко отметил, что «одна из слабых сторон демократии — цикличность», которую необходимо учитывать в политике.

«Мы понимаем, что может прийти время, когда мы не будем пользоваться такой большой поддержкой», — пояснил дипломат.

Посол предупредил, что потери ВСУ из-за контрнаступления могут оказаться слишком высокими. «Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и ужасная цена», — подчеркнул он.

Ранее «Эксперт» писал, что власти США готовятся к вероятному сценарию заморозки конфликта на Украине по корейскому сценарию на много лет или даже десятилетий. Как отмечается в статье Politico, планирование на долгий срок становится все более приоритетным для Белого дома, тогда как в предыдущие месяцы речь шла больше «о срочном и краткосрочном». Авторы публикации считают, что даже само предположение о планировании на долгосрочную перспективу может подорвать уверенность Киева в том, что Вашингтон и дальше будет помогать Киеву, особенно с учетом того, что некоторые республиканцы намерены ослабить поддержку Украины в будущем.