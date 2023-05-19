Забудьте про потолок: США ждут неприятности на триллион долларов

Как неоднократно заявляла сама министр финансов Америки Джанет Йеллен, допущение пусть даже краткосрочного дефолта - подорвет доверие к доллару и долларовым активам, и американцам рубить сук, на котором они сидят, было крайне неосмотрительно.

Но здесь возникает другая проблема или точнее сказать - последствия всего происходящего. Об этом мало кто задумывается, но все же на Уолл-стрит есть достаточно опытные люди, которые уже сейчас видят, что ждать впереди.

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Речь идет о том, что сразу после повышения потолка госдолга Минфин начнет массовые заимствования на рынке с целью пополнения казны деньгами, чтобы сохранить способность выплачивать свои обязательства.

“Действительно, Минфин США неминуемо включит так называемый долларовый пылесос, что случалось неоднократно, однако в данном случае масштабы будут намного более значительными. По самым скромным оценкам, к концу III квартала объемы продаж долговых бумаг превысит 1 триллион долларов. Причем, львиную долю будут составлять векселя, то есть краткосрочные обязательства. Иными словами, огромная доля ликвидности из финансовой и, что немаловажно, банковской системы уйдет в эти бумаги”, - говорит старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Все это повысит ставки краткосрочного финансирования и затянет гайки в экономике Штатов, которая и так находится на пороге рецессии. Ранее мы писали, что по моделям самого Федрезерва, риск рецессии даже выше, чем перед кризисом 2008 года.

По оценке экспертов Bank of America Corp., ужесточение условий финансирования будет иметь такой же экономический эффект, как и повышение процентной ставки на четверть пункта.

“Традиционно считается, что в такие периоды доллар получает мощный импульс и будет укрепляться. Однако здесь я не совсем согласен. При увеличении предложения долговых обязательств Минфина США на рынке, доходности пойдут вниз, и валютный рынок, который работает по моделям, с высокой долей вероятности будет продавать доллар. К тому же, уже в июне ФРС с высокой долей вероятности впервые за долгое время объявит о паузе в цикле повышения ставок. Я считаю, что эта пауза перерастет в новый цикл, цикл смягчения, который продлится в течение нескольких лет”, - считает Стремоухов.

Ну и самое главное - как повлияют новые масштабные заимствования Минфина на другие сегменты рынка. Подобный сценарий может сформировать серьезные риски для стабильности финансовых рынков в целом и рынка акций в частности. Нехватка ликвидности приводит к тому, что рынок акций страдает первым, и нельзя исключать и существенного обвала, Тем более, что сейчас индексы в США штурмуют максимумы.

“То что мы видим в последние дни на рынке акций - это традиционный шорт-сквиз. Это видно даже просто по характеру движения цены. При абсолютной безыдейности рынка и перспективе рецессии, индексы разгоняют за счет бумаг самых крупных компаний, так называемых FANG-ов. Здесь нет ничего нового, тем более, что перед движение количество коротких позиций спекулянтов по фьючерсам на S&P 500 достигло рекорда. Как показывает практика, в таких случаях всегда идет обратное движение - как раз вынос этих самых шортистов”, - комментирует Игорь Стремоухов.

Действительно, все именно так, в последние дни мы видим вынос и в других сегментах рынка, в тех же самых казначейских векселях и более длинных бумагах, и там также уже рекордные позиции на шорт, так что в скором времени, скорее всего, динамика будет обратной.

Судя по всему, самое интересное в этот раз начнется летом и ознаменуется сменой трендов.