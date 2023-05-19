Путин заявил о необходимости скорректировать стратегию национальной политики России

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям заявил о необходимости внести корректировки в Стратегию национальной политики России.

По его слова, это необходимо сделать с учётом вхождения в состав государства новых регионов, передаёт РИА Новости.

«В Стратегии национальной политики, конечно же, должны появиться корректировки, связанные с вхождением в состав России новых субъектов федерации», – подчеркнул российский лидер.

При этом Путин отметил, что новые регионы по своему составу тоже являются многонациональными – помимо русских и украинцев там проживают белорусы, татары, армяне, евреи, а также представители других народов, которые на себе «испытали все последствия агрессивного национализма, ксенофобии и антисемитизма» политики киевского режима.

