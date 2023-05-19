Группа «Распадская» нарастит добычу угля до 35 млн т в год

«Распадская» рассматривает возможность расширения продуктового портфеля в части премиальных коксующихся углей, а также энергетических марок, из которых производится пылеугольное топливо для металлургов.

Об этом говорится в годовом отчете группы.

«В планах компании в перспективе увеличить годовой объем добычи до 35 млн т угля», — указывается в сообщении.

Поясняется, что «Распадская» планирует развивать добычу на уже имеющихся мощностях, а также допускает возможность приобретения дополнительных угольных лицензий и новых активов.

В настоящий момент группа «Распадская» объединяет предприятия единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области и Тыве — это восемь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.

Суммарный показатель добычи у группы составил в 2022 году 21,5 млн т по сравнению с 22,8 млн т годом ранее, отмечается в отчете.