Российские компании столкнулись с максимальным за два месяца дефицитом юаней

С начала текущего месяца компании в РФ столкнулись с резким ростом стоимости операций своп с юанем; происходящее говорит о росте закупок в Китае и снижении поступлений от экспорта.

Как пишет «Коммерсантъ», в последние три дня ставка превышает 6% — в прошлый раз такая ситуация наблюдалась в марте; с начала мая показатель вырос более чем на 120 б. п.

Повышение ставки по юаневым свопам может указывать на рост дефицита китайской валюты на российском рынке. Как отметил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, юани могут заканчиваться на фоне традиционной активизации импортеров после майских праздников. Ежедневный объем операций своп с юанем на Мосбирже составляет 250–300 млрд руб., почти в два раза превышая объемы операций своп с долларом и евро.

По словам главного аналитика ПСБ Дениса Попова, предпосылками для дефицита той или иной иностранной валюты является процесс структурной трансформации экономики и усложнение трансграничных расчетов; главным же трендом последнего года в России стал активный переход во внешнеэкономической деятельности на валюты дружественных стран, прежде всего Китая.

Согласно данным ЦБ, с марта 2022 года российские экспортеры увеличили объем месячных операций в юанях $0,5 млрд до $6,9 млрд, а спрос на валюту со стороны импортеров подскочил в 5,5 раз, составив $7,7 млрд. В Главном таможенном управлении КНР информируют, что по итогам первого квартала 2023 года импорт из России вырос на треть, составив $29,8 млрд в годовом исчислении, а экспорт в РФ увеличился примерно в 1,5 раза, до $24,1 млрд.

Дефицит юаней может усилиться во втором полугодии при переходе Минфина от продажи юаней к покупкам, а также в случае сокращения у банков юаневой ликвидности, отмечает газета.