Сати Спивакова и Алексей Гориболь исполнят программу из стихотворений Беллы Ахмадулиной

6 июня актриса Сати Спивакова и пианист Алексей Гориболь представят на Новой сцене Александринского театра программу «Стихотворения чудный театр». Эта литературно-музыкальная композиция включает в себя как популярные, так и менее знакомые широкой публике стихотворения Ахмадулиной.

«Дарование с чертами гениальности» — так откликнулся на поэтический голос юной Беллы Ахмадулиной её старший коллега и преподаватель в Литературном институте поэт Павел Антокольский. Сегодня имя Ахмадулиной стоит в одном ряду с Мариной Цветаевой, Анной Ахматовой и как бы завершает линию Серебряного века в русской литературе.

«Поэзия Бэллы Ахатовны Ахмадулиной гениально метафорична, в высшей степени интеллектуальна, и чтобы донести её до зрителя, нужно сначала расшифровать для себя каждое слово, как иероглиф, — говорит Сати Спивакова. — Каждое стихотворение Ахмадулиной — это или маленький моноспектакль, или гравюра Мастера, которую нужно внимательно разглядывать под лупой. Даже те стихи, в которых по сюжету ничего не происходит, предстают перед нами, как некая фреска».

Импульсом к созданию программы «Стихотворения чудный театр» послужили «Пять поэм к симфонии Г. Берлиоза “Ромео и Джульетта”», сочинённые по просьбе дирижёра Геннадия Рождественского и прочитанные автором в качестве преамбул к каждой из пяти частей этого симфонического цикла в знаменитом концерте в Большом зале Московской консерватории.

Музыкальный ряд вечера выстроен из созвучных поэзии Ахмадулиной фортепианных произведений Р. Шумана, Ф. Шопена (одно из стихотворений так и называется – «Мазурка Шопена»), Э. Грига и П. Чайковского. Особое место в сценическом действии занимает музыка близких Ахмадулиной по жизни и духу композиторов — Микаэла Таривердиева и Леонида Десятникова. Особой краской программы является видео-коллаж акварельных портретов Беллы Ахмадулиной кисти её супруга — выдающегося художника Бориса Мессерера.