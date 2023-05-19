«Семерка» не может реально ужесточить санкционный режим против России

По расчетам Bloomberg, в прошлом году экспорт из стран G7 и Евросоюза в Россию упал только в два раза и остановился на уровне $66 млрд. Авторы материала считают, что то, что осталось —это слишком много. Получается, что западные экспортные санкции не сработали, тем более, что реальный уровень западного экспорта в РФ наверняка еще выше.

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Во-первых, инициаторы санкций не смогли запретить все товарные потоки, например, в сфере фармацевтики и медоборудования. Во-вторых, Россия наладила через ряд стран так называемый параллельный импорт. По данным ФТС РФ, его стоимость в 2022 году превысила $20 млрд.

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В Еврокомиссии отметили, что экспорт европейских высокотехнологичных подсанкционных товаров, например, в Узбекистан, вырос в прошлом году на 126%. А в Киргизию — втрое.

И вот, по информации того же агентства Bloomderg, месяц назад Вашингтон предложил партнерам по G7 на майском саммите в Японии обсудить и принять более радикальный санкционный механизм. Списки запрещенной к отправке в Россию продукции предполагалось заменить на перечень разрешенной, сделав его предельно кратким и постоянно пересматриваемым в сторону дальнейшего сокращения.

Bloomberg предупреждал: «США, рассматривают возможность приближения к полному запрету большей части экспорта в Россию, что может привести к значительному ужесточению экономического давления на российское руководство».

Также, к примеру, директор Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайер ранее предупреждал, по сообщению РИА «Новости», что введенные западными странами санкции в отношении России оказались недостаточно эффективными, и подсказывал, что усилить давление помогло бы внесение лекарств в списки санкционных товаров.

Но министры иностранных дел G7 на апрельской встрече в японском городе Каруидзава эту идею не одобрили. Её исполнение показалось слишком сложным.

Лекарственное эмбарго, если и будет принято, вряд ли нанесет России существенный урон. В прошлом году отечественная фармацевтика показала рост в 22%. А в мае дан старт реализации правительственной концепции технологического суверенитета. К 2030 году «коэффициент технологической независимости будет увеличен в 2,5 раза». Первые результаты, в том числе в производстве лекарств, будут получены уже в этом году.

К тому же, как заявил 17 мая гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, заводы иностранных фармацевтических компаний продолжают работать в России несмотря на санкционное давление. Ушла только компания Novo Nordisk. Но и принадлежавшее ей предприятие продолжает работать.

Кстати, с самого начала, как только идея полного запрета экспорта в Россию была сформулирована в Белом доме, многие западные эксперты предупреждали, что транснациональные фармкомпании, обладающие большим лоббистским ресурсом, не допустят потери российского рынка.

В то же время, идея полного экспортного эмбарго Вашингтоном пока окончательно не похоронена. Но большинство членов G7 резонно считают реализацию нового санкционного наступления слишком сложной.

Поэтому на японском саммите «большой семёрки» решили сосредоточиться на разработке очередных энергетических ограничительных мер и введении комплекса вторичных санкций.

Визит невежливости

Как уже отмечалось выше, основной вклад в ужесточение вторичных санкций должен внести 11-ый пакет ограничительных мер Евросоюза, который должны одобрить не позднее конца мая. Сообщалось, что в санкционные списки внесут более 100 физических и юридических лиц, не только из России.

В рамках подготовки 11-ого пакета в страны Центральной Азии был направлен спецпосланник Европейского союза по вопросам санкций Дэвид О’Салливан. Он передал принимающим сторонам списки товаров, которые подпадают под санкции ЕС, куда включены блок-схемы и микрочипы. В случае неподчинения угрожал применить ограничительные меры уже против местных компаний.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подтверждал, что Кремль получает сообщения от ряда стран о санкционных угрозах. Но «мы продолжаем с нашими партнерами тесные контакты, чтобы минимизировать риски», — заявио он в связи с последними событиями.

Впрочем, реальная, а не на словах, поддержка Запада центральноазиатскими странами в санкционной войне против России, а в ближайшее время и против Китая, вызывает сомнение. Для них политические и экономические контакты с Россией и Поднебесной важнее прозападных.

Таким образом, перекрыть полностью параллельный импорт, скорее всего, не удастся. Даже если ряд стран прогнется перед Западом. Тем более, что список стран, через которые оформляют параллельный импорт, далеко не ограничивается центральноазиатскими государствами.

Запретить взорванное, закрыть закрытое

И в Белом доме, и в Еврокомиссии продолжают искать цель для санкций, которая оказалась бы им по силам. Так созрел план перекрыть экспорт в ЕС российских энергоресурсов.

На саммите G7 запланировано обсудить и принять решение о введении «полного и окончательного» запрета на поставки газа по тем трубопроводам, по которым «Газпром» в прошлом году допустил существенные сокращения прокачки. То есть, своеобразие этого плана в том, что его авторы собираются запретить то, чего уже нет.

По данным The Financial Times, решение затронет экспорт в Германию и Польшу, которые и так отказались от импорта российского газа. Но, как отмечают источники издания, санкции нужны, чтобы «убедиться, что партнеры не изменят свое мнение в гипотетическом будущем».

Напомним, что российский газ поступал в Европу по нескольким маршрутам. Самый известный и с самой большой пропускной способностью — «Северный поток — 1», проложенный по дну Балтийского моря в 2009 году из России напрямую в Германию (проектная мощность — 55 млрд кубометров в год). В 2021 году завершили строительство и «Северного потока — 2» (те же 55 млрд кубов). Но он не был сертфицирован. А 26 сентября прошлого года три нитки двух трубопрводов из четырех, как известно, были взорваны. Как сообщил американский журналист Сеймур Хёрш в феврале, — американскими и норвежскими диверсантами.

Однако недавно появились сообщения о желании ряда западноевропейских участников энергорынка отремонтировать оба «Северных потока». Указывалась даже предполагаемая сумма расходов — $500 млн.

Войдут ли «Северные потоки» в очередной проскрипционный список ЕС и G7, пока неизвестно. Все-таки они серьезно разрушены. Но если и войдут, то практических последствий в обозримом будущем это иметь не будет.

При этом в планах «семёрки» точно есть еще газопровод «Ямал-Европа». Он проходит по территориям России, Белоруссии, Польши и заканчивается в Германии, действует с 1999 года и имеет мощность в 33 млрд кубов год.

Поставки по этому трубопроводу стали сокращаться еще в 2021 году, когда польская сторона односторонне изменила механизм транзита, введя невыгодные для «Газпрома» аукционы на прокачку. 26 апреля прошлого года Варшава вообще ввела против «Газпрома» и заодно «Новатэка» всеобъемлющие санкции. В результате польский участок газопровода «Ямал-Европа» был фактически экспроприирован и транзит российского газа по нему полностью прекращен. Но Варшава, боясь возможных будущих штрафных санкций от «Газпрома», выступает за то, чтобы свои санкции объявила и Еврокомиссия.

Так что «вечное» закрытие этой трубы на саммите G7 в Хиросиме вероятно, но практических последствий так же иметь не будет.

Встает также вопрос о северной ветке нефтепровода «Дружба». 5 декабря прошлого года ЕС ввел эмбарго на поставки российской сырой нефти морем. Но ранее до трети поставок в ЕС шло как раз по этому нефтепроводу. Запрет на прокачку нефти по двум (Южной и Северной) веткам этой трубы Брюссель вводить не стал.

По Южной — в Венгрию, Чехию и Словакию — до сих пор транспортируется до 400 тыс. баррелей в сутки. По Северной ветке Германия и Польша сами отказались принимать российскую нефть в примерно тех же объемах, что идет в Венгрию. Правда, в декабре прошлого года гендиректор «Транснефти» Николай Токарев сообщал, что польская компания Orlen заказала на 2023 год прокачку 3 млн тонн нефти. Еще 20 тыс. тонн на январь заказал и немецкий НПЗ в Штеттине.

Но случился скандал. И заказчики сдали назад. Впрочем, на Штеттинский НПЗ по «Дружбе» поступает сейчас казахстанская нефть, хотя и в небольших объемах.

Поэтому закроет ли G7, а за ним и ЕС Северную ветку «Дружбы», неясно. Наказывать Казахстан, одновременно пытаясь добиться от него уступок в вопросе поставок в Россию подсанкционных товаров, еврочиновники с полным основанием могут испугаться.

Тем более, что руководство ЕС недавно оскандалилось при попытке заставить Индию кардинально сократить закупки российской сырой нефти, которые, по данным агентства Argus, в апреле достигли 1,66 млн баррелей в сутки, увеличившись с начала года на 266 тыс. баррелей.

Стукнулись об Индию

В интервью The Financial Times верховный комиссар по европейским делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости ограничить импорт индийских нефтепродуктов, поскольку те произведены из российской нефти. Продажу в Европу такого бензина и дизеля он назвал обходом санкций, которые были введены против РФ. «Государства-члены ЕС должны принять меры», — подчеркнул Боррель.

Эти слова в Дели вызвали более чем негативную реакцию. Планировавшийся на ближайшее время саммит ЕС-Индия был отменен.

Более того, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар пояснил европейскому коллеге, что, согласно правилам Совета ЕС, «российская нефть, существенно перерабатываемая в третьих странах, больше не рассматривается как российская». Он даже привел конкретный номер того постановления — 833/2014. При этом индийский дизель производится не только из российской нефти.

Кроме того, в Дели вообще недовольны тем, что индийцам смеют указывать, кому именно можно продавать свои товары, а кому нет. Слишком это напоминает колониальные времена, когда Индии было разрешено торговать только с Великобританией.

Правда, премьер-министр Индии Нарендра Моди приглашен в Хиросиму, где его обязательно будут настраивать и против Китая, и против России. Конечно, Индия не ограничивает свои внешнеполитические и геоэкономические контакты рамками БРИКС. Есть и такой фактор, что в торговых отношениях с Россией у нее сложился значительный дефицит. Есть сложности в валютных расчетах. Но отказываться от российских энергоносителей, поставляемых со значительным дисконтом, Индия, скорее всего, не намерена.