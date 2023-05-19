Супергиганты растут на страхах, как на дрожжах

Вчера Nasdaq 100 закрыл день в плюсе на 1,8%, выйдя на максимум более чем за год – с прошлого апреля. Аналитики, как это обычно и бывает, объяснили взлет текущими событиями – благо они имели место. Спикер палаты представителей в четверг заявил, что голосование по потолку госдолга вполне может состояться на следующей неделе.

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«Я вижу путь, по которому мы можем прийти к соглашению», – сообщил публике Кевин Маккарти.

Тем не менее ни факта рекорда, ни того, что с начала года Nasdaq 100 вырос на 26,5%, это, конечно, объяснить не могло. Очень уж велики различия с прочими индексами. Старейший из них – Dow Jones Industrial Average – например, с начала года прибавил 1,2%, а вчера часть дня провел вообще минусе и закрылся ростом лишь на 0,3%. Но даже и Nasdaq Composite выступает заметно слабее.

Причина такой разницы, как собственно и рекордов, в структуре Nasdaq 100 – в этом году она оказалась удивительно соответствующей моменту в целом и чаяниям публики в частности. Индекс Nasdaq Composite включает в себя все бумаги с одноименной биржи, а Nasdaq 100 – лишь около ста акций компаний с крупнейшей капитализацией.

И мало того, что это в основном (хотя и не только) технологические компании, так еще и влияние на индекс самых крупных из них очень и очень велико. Вес 4 компаний, капитализация которых превышает $1 трлн – Apple, Microsoft, Alphabet и Amazon.com – в нем составляет 40,9%. А на 8 крупнейших технологических компаний (девятая в индексе PepsiCo) приходится 55,6%.

Неудивительно, что индекс следует именно за ними. Между тем, в этом году многие рыночные слухи играли на руку именно акциям технологических компаний, и в первую очередь – самых крупных. Их бизнес транснационален и при этом очень велик, так что на рынке распространилось спорное, но привлекательное для многих мнение, что рецессия таким акциям не страшна.

И разговоры о приближении экономического спада, которые давят на акции многих традиционных компаний, технологическим гигантам играли только на руку. Так же помогали этим бумагам, как, впрочем, и любым, даже самым мелким акциям на Nasdaq, разговоры о предстоящем снижении ставки ФРС.

Риторике самого регулятора это совершенно не соответствует: он максимум готов держать ставки на высоком уровне весь год. И более того: вчера, например, президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан заявил, что паузы подъеме ставки в июне может и не быть. Но срочный рынок упорно ставит на то, что смягчение денежно-кредитной политики начнется уже летом – ну или хотя бы осенью.

В результате с начала года котировки акций Apple выросли на 34,7%, Microsoft – на 32,8%, Alphabet – на 17,9%, а Amazon.com – на 40,7%. NVIDIA же (она в индексе пятая) и вовсе подорожала на 116,7%.

Поразительно, но даже достижение потолка госдолга играет на руку этим бумагам. Так что договоренность между спикером палаты представителей и президентом будет для них не такой уже хорошей новостью, как считают некоторые аналитики.

«Поскольку налоговые поступления отстают, Минфин вынужден тратить средства с общего счета Казначейства, – пояснял вчера Bloomberg партнер Strategas Дэн Клифтон. – Это приводит к большей ликвидности и – совсем не случайно – к тому, что Nasdaq опережает S&P 500.»

