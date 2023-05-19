ЦБ назвал объем золота в международных резервах

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ на 1 мая составили 74,8 млн унций (2326,54 тонны). За апрель его объем не изменился, а стоимость повысилась на $1,6 млрд. Доля золота в резервах за месяц выросла с 24,75% до 24,9%, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

Статья по теме: Мировые инвесторы нашли замену доллару на случай дефолта США Общий объем международных резервов на 1 мая регулятор оценил в $595,786 млрд. Из них $418,075 млрд составили резервные активы в иностранной валюте, $5 млрд — резервная позиция в МВФ, $23,559 млрд — специальные права заимствования. Доля монетарного золота в резервах за апрель выросла на 0,15%, до 24,9%, а его стоимость достигла $23,559 млрд, после $23,459 млрд по состоянию на 1 апреля.