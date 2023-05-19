Цены на газ в Европе пытаются нащупать «дно»

Спрос на газ в Европе упорно держится на очень низком уровне. В результате главные европейские газовые фьючерсы TTF опустились ниже 30 евро за МВт-час (315 евро за тысячу кубометров), 23-месячного минимума, что, по мнению Bloomberg и большинства специалистов, является дном. Произошло это знаменательное событие в четверг, 18 мая. Однако на дне цена задержалась недолго и уже на следующий день, в пятницу, 19 мая, оттолкнувшись, пошла вверх, прибавив утром последнего рабочего дня на неделе 2,2%. Это повышение, скорее всего, временное, прервало семинедельный период постоянного и неуклонного снижения цен, самого долгого, как минимум, за 6 последних лет. Специалисты объясняют столь затяжное снижение стабильно высокими поставками «голубого» топлива на континент, теплой погодой и хорошими показателями по возобновляемым источникам энергии.

Сегодняшний небольшой рост цены свидетельствует о наличии возможностей для дальнейшего роста, начало которому скорее всего даст наступление лета. Прогнозируемая метеорологами жара наверняка резко повысит расход электроэнергии на охлаждение помещений.