Цены на газ в Европе пытаются нащупать «дно»

Спрос на газ в Европе упорно держится на очень низком уровне. В результате главные европейские газовые фьючерсы TTF опустились ниже 30 евро за МВт-час (315 евро за тысячу кубометров), 23-месячного минимума, что, по мнению Bloomberg и большинства специалистов, является дном. Произошло это знаменательное событие в четверг, 18 мая. Однако на дне цена задержалась недолго и уже на следующий день, в пятницу, 19 мая, оттолкнувшись, пошла вверх, прибавив утром последнего рабочего дня на неделе 2,2%. Это повышение, скорее всего, временное, прервало семинедельный период постоянного и неуклонного снижения цен, самого долгого, как минимум, за 6 последних лет. Специалисты объясняют столь затяжное снижение стабильно высокими поставками «голубого» топлива на континент, теплой погодой и хорошими показателями по возобновляемым источникам энергии.
Сегодняшний небольшой рост цены свидетельствует о наличии возможностей для дальнейшего роста, начало которому скорее всего даст наступление лета. Прогнозируемая метеорологами жара наверняка резко повысит расход электроэнергии на охлаждение помещений.
В предстоящие выходные почти на всей территории Германии, например, ожидается ясная солнечная погода. В прошлом году в Европе было аномально жаркое лето, в немалой степени и спровоцировавшее рекордные цены на газ в конце августа. Жара привела к дефициту воды в водоемах, негативно отразившемуся на работе гидростанций и АЭС, и круглосуточной работе миллионов кондиционеров, в результате чего очень сильно выросло потребление газа и цена на него.
Тем не менее, если не считать лета, когда спрос на газ и цена в большинстве случаев растут, в более долгосрочной перспективе факторы все же указывают на снижение цен, считают в Energy Aspects Ltd. В первую очередь, это по-прежнему низкий спрос на газ со стороны экономики. В ближайшие несколько недель цены на газ вполне могут протестировать и более низкое, чем 30 евро за МВт-час, «дно».
Европа уже начинает готовиться к предстоящей зиме. Однако наполнение подземных газовых хранилищ (ПГХ), обычно приводящее к росту цен, в этот раз на цены не подействовало, потому что сейчас в хранилищах благодаря теплой зиме 2022-23 гг. осталось много газа. Газа осталось после зимы осталось так много и поставки сжиженного газа (СПГ) остаются на столь высоком уровне, что аналитики Energy Aspects прогнозируют выход на запланированный уровень наполнения ПГХ уже в начале лета. Не исключено, что низкие цены сохранятся до конца третьего квартала, считают они.