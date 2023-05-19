«Циан» обрадовал, но насторожил

Сервис по продаже недвижимости «Циан» объявил сегодня о результатах деятельности в первом квартале, которые на первый взгляд выглядят просто великолепно. Так, прибыль в январе-марте относительно первого квартала прошлого года выросла на 380%, до 211 млн руб., скорректированная EBITDA — на 530%, до 353 млн руб., выручка — на 39%, до 2,4 млрд руб.

Статья по теме: Новостройки продолжат накачивать ипотекой

Компания отметила, что в первом квартале 2023 г. рынок недвижимости характеризовался более стабильным спросом и нормализованной ключевой процентной ставкой. Росту спроса на недвижимость способствовало продление субсидируемой государственной ипотеки до июля 2024 года.

Генеральный директор Cian PLC Дмитрий Григорьев в пресс-релизе компании отметил устойчивый рост выручки, подкрепленный позитивными сигналами постепенного восстановления спроса. Среди прочего, это создает предпосылки, позволяющие бизнесу продолжать расти хорошими темпами, добавил Григорьев.

Однако БКС опубликовал обзор по компании, который дает основание несколько по-иному взглянуть на ситуацию. Так, выручка «Циана» в первом квартале 2023 г. практически не изменилась по сравнению с последним кварталом прошлого года. При этом скорректированная EBITDA сократилась более чем на 40% квартал к кварталу, а прибыль снизилась на 2,3%.

Впрочем, нельзя исключить, что некоторый негативный вклад в снижение основных показателей внес фактор сезонности.

Сегодня на пике депозитарные расписки «Циана» прибавляли более 5%, но к закрытию торгов прирост снизился до 2,2%. В результате бумага попыталась, но не смогла пробить техническое сопротивление 520 руб., в районе которого расписки закрывают неделю. Не исключено, что в понедельник по бумаге пройдет коррекция.

Однако в среднесрочном плане аналитики смотрят на бумаги компании позитивно. Евгения Калянова из БКС считает, например, что акции могут сохранить восходящую динамику. Ближайший уровень сильного сопротивления находится на отметке в 560 руб. за бумагу.

Старший аналитик Альфа-Банка Анна Курбатова подчеркивает, что у компании нет обязательств по коммерческому долгу и при этом она продолжает накапливать денежную позицию, которая на 31 марта достигла 4,7 млрд руб. Аналитик обещает рассмотреть возможность повышения оценок стоимости расписок компании.

Пока непонятно, куда пойдут свободные средства. Возможно, они станут базисом для выплаты дивидендов, но для этого «Циану» нужно редомилироваться в Россию.

