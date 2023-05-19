В FESCO заявили, что новые британские санкции не повлияют на работу компании

Ограничения, введенные Великобританией в отношении группы FESCO, никак не скажутся на деятельности российского транспортного гиганта.

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«Санкции, анонсированные сегодня Великобританией в отношении ТГ FESCO, не повлияют на работу группы. Ограничения действовали и ранее, компания работает в своем штатном режиме», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы компании.

Отмечается, что стоимость обыкновенных акций головной структуры группы — Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) — на 10:00 мск снижались на Московской бирже на 2,11%, до 47,78 руб. за бумагу. К 13:48 акции компании замедлили падение и торговались на уровне 47,91 руб. за бумагу (-1,84%).

Напомним, ранее сегодня Лондон объявил о введении санкций в отношении 86 физических лиц и компаний, связанных с Россией. Новые ограничительные меры затрагивают энергетический, металлургический, а также банковский и военно-промышленный сектора.

FESCO является лидером контейнерных перевозок через Дальний Восток по внешнеторговым морским линиям в страны Азии и в обратном направлении, по каботажным морским линиям и по железной дороге, а также крупнейшим портовым контейнерным оператором Дальневосточного региона. Согласно информации на ее сайте, группа оперирует контейнерными терминальными комплексами в Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске и Томске c общей пропускной способностью более 167 тыс. TEU в год. В управлении FESCO находится свыше 135 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц.