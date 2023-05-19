В Кремле назвали тяжёлой демографическую ситуацию в России

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами назвал тяжёлой демографическую ситуацию в стране.

По словам представителя Кремля, меры, принимаемые для её улучшения, пока не дали желаемого результата, передаёт РИА Новости.

«Демография – это то, где у нас пока не получается, – признался Песков. – Это, действительно, так по абсолютно понятным известным причинам: мы сейчас находимся в очень тяжёлом положении с точки зрения демографии».

Пресс-секретарь главы государства рассказал, что применятся целый ряд мер для того, чтобы сподвигнуть население увеличить рождаемость, но пока эти меры не дали желаемого результата.

«Это одна из главных проблем, с которой нам сейчас приходится сталкиваться», – подчеркнул он.

Кроме того, представитель Кремля отмети, что тема исправления ситуации демографии является одной из приоритетных для российского правительства, работа над которой ведется постоянно.

«Какой-то панацеи, волшебной таблетки здесь, к сожалению, нет, поэтому это работа, рассчитанная на длительное время, напряжённая, она будет продолжаться. Быстрого, сиюминутного результата, к сожалению, мы с вами найти не сможем», – резюмировал Песков.