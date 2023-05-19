В Yandex N. V. обсудят возможную продажу 51% пакета акций «Яндекса» Потанину и Алекперову

Российские миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов направили нидерландской Yandex N. V. предложение о приобретении контрольного (51%) пакета акций «Яндекса», который является его дочерней структурой.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, предприниматели оценивают стоимость всего «Яндекса» примерно в 560-600 млрд руб., или $7-7,5 млрд
Сообщается, что предложения будут рассмотрены на встрече в Дубае на предстоящей неделе, но окончательного решения на ней по этому вопросу принято не будет.
Потанин может выкупить акции «Яндекса» совместно с группой инвесторов, среди которых фигурирует Роман Абрамович, утверждается в материале; к ним могут присоединиться совладелец «Северстали» Алексей Мордашов и банк ВТБ. Если Yandex N.V. отдаст предпочтение Алекперову, остальные «могут изъявить желание войти в долю», отмечают собеседники агентства.
Уточняется, что представители Абрамовича отрицают его участие в переговорах по возможной сделке.
По словам источников Bloomberg, стоимость акций определена с учетом предписания властей РФ, согласно которому инвесторы из недружественных стран должны предоставить скидку в 50% при выходе из российских активов.
«Яндекс» остается прибыльным, его чистая прибыль в первом квартале составила 5,8 млрд руб., указывается в материале.