Владимир Ефимов: центр компетенций беспилотников откроется в индустриальном парке «Руднево»

Центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» (БАС) откроет МГТУ им. Н.Э. Баумана в индустриальном парке «Руднево». Он сконцентрируется на развитии беспилотной гражданской авиации, в том числе на разработке отечественных комплектующих для нее, сообщил 19 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, соглашение об открытии такого центра власти Москвы, технополис и вуз подписали в минувшем апреле. «Основными целями центра являются развитие производства продукции в области БАС, продвижение инновационных научно-исследовательских разработок и значительное увеличение доли отечественных комплектующих гражданской продукции. Кроме того, центр выступит площадкой для взаимодействия производителей с федеральными и региональными структурами», — сказал Владимир Ефимов.

Он напомнил, что в «Руднево» уже формируется кластер беспилотных авиационных систем, кроме того, там уже налажен выпуск гражданских беспилотников.

Создаваемый центр компетенций БАС должен стать «мостиком» между наукой и российской промышленностью. В том числе, планируется определить приоритетные технологии и решения в области беспилотной авиации, а также эксперты центра будут участвовать в исследованиях и испытаниях. «Площадка "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва" объединит ведущих российских разработчиков и производителей БПЛА, цифровых геоинформационных платформ, которые сосредоточатся на создании новых моделей беспилотников и совершенствовании авионики. Новый кластер будет способствовать повышению уровня конкурентоспособности российских БПЛА и снижению зависимости от импорта критических технологий», — подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Ожидается, что резиденты «Руднево» определят будущее гражданской беспилотной авиации, что, в свою очередь, придаст новый импульс развитию отраслей экономики России, сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Перспективы развития гражданской беспилотной авиации зависят от совместных усилий науки, государства и бизнеса, отметил директор Центра компетенций БАС МГТУ им. Н.Э. Баумана Алесь Логинов. «На базе центра компетенций БАС нам удастся с глубокой экспертностью разрабатывать и внедрять в отрасль технологические решения, согласовывать подходы к создаваемой продукции, координировать эффективное распределение технологических компетенций между разработчиками, в первую очередь резидентов индустриального парка», — сказал он. Еще одной задачей станет опережающая подготовка инженеров и разработчиков новых моделей беспилотников. Компетенциями в этой области и располагает Бауманский университет, резюмировал Алесь Логинов.

Добавим, индустриальный парк «Руднево» входит в состав особой экономической зоны «Технополис Москва», его построили в рекордные сроки, чтобы разместить критически важные производства. К 2025 году площадь построенных здесь промышленных объектов увеличится почти в 6,5 раз. Ожидается, что работать на новых предприятиях будет до 20 тыс. человек.